"Strisce rosa": parcheggi riservati a donne in gravidanza e genitori con figli fino a 2 anni

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha protocollato la proposta di deliberazione per il regolamento di istituzione delle cosidette "Strisce rosa", che consentirà la creazione di appositi stalli di parcheggio delimitati da strisce di colore rosa sulle quali, dopo il rilascio dell’apposito pass, sarà riservata la sosta per le donne in stato di gravidanza o accompagnate da minori di età non superiore a due anni.

«La proposta - commentano le consigliere Grazia Asselti e Luigia Fortunato - recepisce le novità normative previste dal D.L. Infrastrutture. Dopo il passaggio nella competente commissione, la proposta di deliberazione arriverà in consiglio comunale per l’approvazione».

Il pass rosa e i parcheggi riservati già esistevano prima di settembre 2021 ma non erano regolati dal Codice della Strada, piuttosto erano considerati un servizio di cortesia. L’adeguamento normativo rappresenta un traguardo importante poiché riconosce un diritto fondamentale per le donne incinte e le neomamme dando loro la possibilità di spostarsi in modo più agevole durante la gravidanza o con un neonato al seguito, andando quindi a rimuovere alcune barriere esistenti in città.