Faraone e Sgarra: «Sono trascorsi circa 2 anni e mezzo e la piscina comunale non è ancora fruibile»

Riceviamo e pubblichiamo il nuovo intervento delle consigliere comunali Doriana Faraone e Nunzia Sgarra relativamente alla situazione d'impasse in cui versa la piscina comunale: «In data 1° Agosto 2019 essa veniva riconsegnata al Comune di Andria dalla ditta uscente, con la quale pare che ci fossero delle problematiche sospese. Sono state definite?

In data 04/06/2019 la stessa piscina comunale veniva aggiudicata, in via definitiva, ad una società di Verona, tramite un appalto della durata di anni 5, con eventuale rinnovo per ulteriori anni 2.

Sono trascorsi circa due anni e mezzo e la piscina comunale non è ancora fruibile, a prescindere dalla pandemia in atto.

Negli ultimi mesi, esponenti della attuale amministrazione comunale hanno pubblicamente manifestato l’auspicio che la stessa potesse essere riaperta da Gennaio 2022, come regalo di Natale per la città.

Se accadesse, noi ovviamente ne saremmo felicissime, ma vorremmo comprendere se l’auspicio si concretizzerà o rimarrà semplicemente un auspicio.

A differenza di chi ormai è concentrato ad accumulare cariche e ricercare visibilità personale- concludono Faraone e Sgarra - noi continuiamo a seguire i problemi della città come promesso ai cittadini, dall’opposizione».