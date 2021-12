UdC: Riccardo Frisardi nominato commissario cittadino

Un duplice incarico politico quello che va a ricoprire Riccardo Frisardi nell’Unione di Centro.

In questi giorni a Roma, il Segretario politico nazionale dell’U.D.C., on. Lorenzo Cesa, ha assegnato a Riccardo Frisardi, sia l’incarico di Commissario dell’UD.C. di Andria sia quello di Delegato nazionale dell’Ufficio Turismo dell’UDC.

«Ho accettato questo duplice impegno politico, conscio delle difficoltà in cui si trova oggi il Paese e della necessità di operare una politica che risponda alle esigenze della collettività, che purtroppo si sono amplificate a causa della pandemia –sottolinea Riccardo Frisardi, un passato da consigliere comunale nelle liste civiche del centro destra, ma soprattutto espressione del mondo imprenditoriale locale ed appassionato di sport e attività sociali-. Nei valori moderati del centro mi sono riconosciuto già nella mia formazione politica giovanile, avendo ricoperto l’incarico di Responsabile giovanile dell’UDC, un impegno politico duraturo che ha caratterizzato il mio percorso politico, portandomi a prendere parte attiva nelle passate campagne elettorali.

È quindi un onore aver accettato questo riconoscimento, sia nel ruolo di Commissario cittadino sia in quello inedito di responsabile dell’Ufficio Turismo. In questo duplice ruolo, ben conscio delle difficoltà che dovrò affrontare, spero che tanti amici potranno affiancarmi, condividendo idee e progetti, che hanno come fine quello di vedere sviluppare questo territorio, le nostre comunità. Penso, ad esempio –prosegue Riccardo Frisardi-, ad Andria, la città per la quale ho profuso impegno e dedizione, una grande comunità ma che considero sempre una “piccola realtà”, dove l’affidamento personale, la conoscenza reciproca e la comune solidarietà sono valori che fanno parte del nostro bagaglio culturale. È un impegno che ho assunto con convinzione e che intendo portare avanti, spero con l’aiuto di tutti coloro che hanno a cuore il bene della nostra Andria e di questo territorio che sa coniugare splendidamente terra e mare».