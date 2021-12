Il sindaco Morra: «Alle provinciali il M5S ci sarà con una lista certificata e priorità chiare»

Elezioni provinciali della BAT. In risposta alla nota congiunta di alcuni consiglieri comunali ed esponendi del M5S, sottoscritta anche da Faraone e Sgarra, arriva il commento del primo cittadino di Canosa, Roberto Morra:

«Alle elezioni provinciali della BAT di sabato prossimo il Movimento 5 Stelle ci sarà, con una lista certificata e con priorità chiare: strade, scuole, ambiente, innovazione e riorganizzazione dell’ente. Continuano a non piacerci le modalità di elezione, perché escludere i cittadini da una consultazione elettorale è una sconfitta per tutti e abbiamo sempre votato contro queste modalità. Se stavolta abbiamo deciso di candidarci è perché sono cresciute le responsabilità, i compiti, l’autorità e le risorse a disposizione delle province, che ora sono in grado di superare nettamente le possibilità già esigue dei Comuni. I primi a saperlo sono i sindaci e i consiglieri comunali che hanno responsabilità di governo: a Canosa, ad esempio, abbiamo dovuto accettare decisioni prese in provincia senza possibilità di proporre alternative, perché non avevamo rappresentanti. Da quando è nato, il Movimento 5 Stelle ha dato la possibilità a semplici cittadini di presentarsi con proposte innovative e più forza là dove i cittadini erano esclusi. Questa è una occasione da non perdere.

Per le modalità di voto, il Movimento 5 Stelle dovrà misurarsi con candidati e coalizioni che hanno peso maggiore e non sono sovrapponibili alle composizioni dei consigli comunali nella BAT. Per questo, se ci lasciano perplessi le immaturità istituzionali di alcuni compagni di viaggio, ci inorgogliscono le decisioni prese dagli attivisti fin dagli Stati Generali del Movimento 5 Stelle, rese ancor più nitide del nuovo corso e sostenute dal presidente Conte in persona. Tutto il processo di certificazione della lista è stato seguito costantemente dagli organi politici del Movimento 5 Stelle e spiace leggere quotidianamente le picconate di chi se viene invitato non partecipa, se viene chiamato non risponde, salvo poi lamentarsi di essere escluso a decisioni prese, a ridosso della consegna dei documenti. Viene da pensare che più che partecipare voglia avere il potere di far fallire gli altri. Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa è che la politica non può più fare giochi di posizione e confusione, ma deve offrire messaggi e proposte chiare ai cittadini».