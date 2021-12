Sindaco Bruno: «Basta macchine su macchine. Città diversa solo se perdiamo vecchie abitudini»

Avviato questo pomeriggio, a Palazzo di Città, il percorso partecipativo e conoscitivo propedeutico alla formulazione della proposta di Piano della Mobilità Urbano Sostenibile (PUMS) della Città di Andria.

«Era una delle scommesse di questa città – ha detto in apertura il Sindaco, avv. Giovanna Bruno - ovvero lavorare ad un'a idea differente di mobilità pensando anche a mezzi alternativi ed ecco i primi risultati, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Oggi viene presentato alla città nella forma non di piano pre-confezionato, ma di base conoscitiva con la società incaricata della sua redazione, la Sisplan, che indica gli obiettivi, i punti critici e raccoglie le valutazioni ed i suggerimenti utili di una serie di portatori di interesse, per poi individuare i correttivi ed i segmenti su cui incidere. Il Pums – prosegue il Sindaco - viene inserito anche in una logica di di programmazione urbana ed urbanistica più ampia: noi abbiamo come obiettivo a lungo termine quello di dotarci del nuovo strumento urbanistico generale, il PUG, che non può non tener conto del Pums.

È urgente dotarsi del Pums perchè occorre cambiare radicalmente le forme di mobilità nella città: non è più pensabile che ad Andria in ogni autovettura ci sia una sola persona, che ci si muova sempre in macchina e poi ci lamentiamo che la città è congestionata, e danno colpe al Sindaco e all'Amministrazione. Abituiamoci invece all'idea di piste ciclabili, di mezzi alternativi che vanno sempre più nella logica della mobilità sostenibile altrimenti questa città - avverte il Sindaco -non la cambieremo».

Alla iniziativa sono intervenuti il Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, l’Assessore alla Mobilità, Dr. Pasquale Colasuonno, e la Dirigente del Settore, Ing. Santola Quacquarelli.I

Il PUMS dunque sarà sviluppato focalizzando l’attenzione ai temi della riduzione del traffico cittadino per una minore emissione dei gas inquinanti e dell’accessibilità intesa come insieme di caratteristiche spaziali, distributive, organizzative e gestionali in grado di permettere la mobilità sostenibile ed un uso più agevole, in condizioni di sicurezza ed autonomia, degli spazi e delle infrastrutture della città da parte di tutti (segreteria organizzativa Sisplan S.r.l. – mail: amministrazione@sisplan.it – tel. 039 8963428).