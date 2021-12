Gestione del personale, Colasuonno: «Ad una svolta alcune insolute vicende»

«Ad una svolta alcune insolute vicende relative al personale dipendente del Comune di Andria. Lo scorso 11 novembre la Civica Amministrazione, con Delibera di Giunta Comunale n. 181 ha proceduto ad effettuare una ricostituzione dei fondi delle risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente 1999-2020, così come stabilito dall’ art. 4 D.L. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014.

Dopo la visita ispettiva da parte del MEF e la ricostituzione dei fondi, parte finalmente la contrattazione decentrata nel Comune di Andria. Martedì 14 dicembre vi è stata finalmente, dopo tanti anni la sottoscrizione di questo contratto decentrato, con l’incontro avuto con le Organizzazioni Sindacali e la RSU del Comune di Andria. E l’impegno dell’Assessorato al personale, unitamente ai dipendenti del Servizio Risorse umane, ha portato, infatti in questi giorni alla ricostituzione anche dei c.d. “Fondi definitivi, area Dirigenti”, per gli anni dal 2004 al 2020, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 16/2014, misura contenuta nella delibera di Giunta comunale n. 204 del 09/12/2021. Un obiettivo che si attendeva da tempo.

Un lavoro impegnativo - sottolinea l’assessore al personale Pasquale Colasuonno - che ha visto confrontarsi nei mesi trascorsi tutta l’Amministrazione comunale, con in primis il Sindaco Bruno con le Organizzazioni sindacali. Questo positivo risultato è stato reso possibile da questo sinergico intervento, di cui sono grato al personale del Servizio Risorse Umane, che ha dato prova della sua dedizione. E, di pari passo abbiamo risolto un’altra vexata questio che si trascinava da tempo, riferita alle annualità bloccate dal 2017 al 2020. Per precisione abbiamo provveduto alla liquidazione della performance dell’anno 2017, al netto della sanatoria effettuata ai sensi della normativa in vigore.

A ciò va ad aggiungersi, come, pur a fronte delle note vicende finanziarie e della riduzione del personale in servizio, basti considerare che tra il 2020 e quest’anno sono stati collocati in quiescenza ben 34 dipendenti, ed in attesa di poter procedere a nuovi concorsi, abbiamo previsto a breve lo svolgimento delle progressioni economiche orizzontali. Era da circa un decennio che non si programmavano questi interventi a favore del personale.

Con effetto a far data dal 2021, queste PEO saranno assegnate nella misura del 50% dei dipendenti aventi diritto, percentuale questa massima consentita dalle normative vigenti».