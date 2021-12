«Per la formazione della lista il Sindaco Morra non ci ha mai contattati»

Non si fa attendere la risposta indirizzata al Sindaco Morra, relativa alle votazioni Provinciali, firmata dai consiglieri comunali M5S Doriana Faraone e Nunzia Sgarra (Andria); Enzo Amendolagine (Bisceglie); Vito Brana' (Trani); ex consiglieri comunali M5S di Barletta Beppe Basile e Antonio Coriolano; ex candidato sindaco M5S di S. Ferdinando di P. Lucia Roccotiello ed ex consigliere comunale M5S di Spinazzola Mariella Carbone:

«La replica sulla questione delle provinciali del Sindaco di Canosa di Puglia Morra merita qualche nostra ulteriore considerazione. Per la formazione della lista del M5S così come presentata alle prossime elezioni provinciali, egli non ci ha mai contattati e per la formazione del programma probabilmente si sarà consultato con pochi intimi, visto che la maggioranza dei gruppi storici provinciali non ne sa nulla.

Tutti noi abbiamo sempre riconosciuto il suo ruolo, per questo ci ha profondamente colpito la sua mancanza di considerazione dimostrata nei nostri confronti, in questa occasione.

La verità è che siamo stati contattati dal suo capogruppo per un incontro, in seguito disdetto e poi riconvocato dallo stesso in “zona Cesarini”. Il Sindaco Morra immaginiamo sappia che noi tutti abbiamo impegni lavorativi e familiari, per cui non siamo in grado di adeguarci istantaneamente ai variabili desiderata del suo capogruppo.

Invece, il Sindaco Morra tralascia di dire che contestualmente si teneva un incontro con il parlamentare che segue tali questioni sul nostro territorio, al quale ha partecipato un nostro rappresentante ma nessuno di Canosa o altri.

Per questo tempestivamente ci siamo riuniti ed abbiamo contattato l’unico referente di Canosa che si è palesato in tutta questa faccenda, il capogruppo appunto, ricevendo prima una risposta laconica e negativa e poi il silenzio, ad un nostro invito ad incontrarci.

È quindi evidente che il Sindaco Morra narra di avvenimenti sconosciuti ai più, visto che si è materializzata magicamente una lista di candidati di cui, pur avendone chiesto la composizione, abbiamo avuto contezza dagli organi di informazione, come è accaduto per il programma.

Una lista che non è stata da noi, consiglieri, sottoscritta, ne sappiamo chi lo ha fatto, per cui il ragionamento politico del Sindaco Morra anche qui è carente nel metodo e nel merito.

Il Sindaco Morra giustamente afferma che il M5S si dovrà misurare con coalizioni di peso maggiore, ma poi si è contraddetto nel momento in cui è stata vanificata la candidatura di altri consiglieri del Movimento, che andava proprio in questa direzione. Egli non può attribuirci “immaturità istituzionale”, poiché non siamo noi che su alcune figure politiche e sui loro comportamenti, abbiamo espresso in passato dei giudizi politici che ultimamente hanno subito una clamorosa “inversione ad U”.

Concordiamo con il Sindaco Morra quando afferma che queste elezioni provinciali, escludendo i cittadini, sono una sconfitta per tutti, ma qui pare ci sia stata un'ulteriore evoluzione della legge “Del Rio”, con l’esclusione anche di consiglieri comunali, oltre che dei cittadini.

L'augurio è quello di poter prossimamente apprendere della elezione di consiglieri provinciali canosini se, come lui afferma, Canosa ha “dovuto accettare decisioni in provincia senza possibilità di proporre alternative”, essendo i consiglieri comunali di Canosa numericamente preponderanti, altrimenti il mistero tenderà ad infittirsi.

Di mistero al momento si tratta, poiché noi eravamo anche disponibili a sostenere l’elezione di consiglieri provinciali canosini del M5S».