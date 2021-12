Conclusi dopo circa dieci anni i lavori e le operazioni tecniche amministrative che hanno interessato il Quartiere di S. Valentino nella esecuzione del P.R.U. - Programma di Recupero Urbano che ha visto la realizzazione di interventi importanti riguardanti la viabilità, il sistema fognario e la pubblica illuminazione.

In particolare, per quanto concerne la viabilità, le opere hanno riguardato la realizzazione ed il completamento di nuove strade urbane, ivi compresi i marciapiedi, i percorsi pedonali, la relativa segnaletica orizzontale e verticale, la trasformazione di alcune aree libere in aree attrezzate a verde pubblico, con piantumazioni di alberi e arbusti. Poi ancora il posizionamento di attrezzature ludiche per i bambini opportunamente dislocate nelle aree prossime alle scuole e alla parrocchia. Altri interventi hanno riguardato la realizzazione delle rete idrica, rete di fognatura nera e bianca.

In ultimo le opere della Pubblica Illuminazione che hanno riguardato la realizzazione di nuovi impianti sulle strade di nuova realizzazione, oltre la predisposizione delle infrastrutture per reti di telecomunicazione, ivi compresa la previsione della fibra ottica. Inoltre, al fine di potenziare l’intera rete pubblica di illuminazione nel quartiere, sono state sostituite le vecchie armature della rete esistente con corpi illuminanti a led.

«Con la conclusione di queste opere - commenta l'ass. ai Lavori Pubblici Mario Loconte - confermate dal collaudo tecnico amministrativo, giunto in questi giorni, il Quartiere S. Valentino si connette definitivamente alla città attraverso una nuova ed importante viabilità che accorcerà fisicamente le distanze di una porzione della nostra città che tutti gli andriesi hanno imparato a conoscere anche grazie all’Hub vaccinale predisposto nel polivalente del quartire S. Valentino. Un quartiere fatto di nuovi spazi verdi attrezzati, illuminato con le ultime tecnologie e che nel tempo questa amministrazione vorrà sempre più valorizzare con nuovi servizi. Ricordiamo infatti che il Comune di Andria è risultato assegnatario di un finanziamento di 3 milioni di euro per la realizzazione di un polo per l’infanzia collocato in una delle aree del quartiere ove previsti standard per la scuola. E poi ancora nell’ambito della rigenerazione urbana, sempre nello stesso quartiere, in un’altra area è stato candidato il progetto “Piazza mercato ludoteca” con la visione di dotare il quartiere di spazi culturali, commerciali e a favore della socialità.

Si ringraziano tutti i progettisti, le imprese, gli uffici tecnici comunali per l’immane e prezioso lavoro profuso. Andiamo avanti a testa bassa per portare avanti nuovi risultati per la nostra città!».