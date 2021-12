Eletto il primo Consigliere Provinciale della Lega nella Bat, la soddisfazione della dirigenza

Gianluca Grumo, già eletto nelle liste della Lega Salvini Premier nel Consiglio Comunale di Andria, sarà il primo consigliere leghista a sedere nell’assise provinciale.

Soddisfazione per il Segretario Provinciale del partito, Ruggiero Grimaldi, per il Vicesegretario Marco Di Vincenzo e per il responsabile Enti Locali Giovanni Di Leo:

«La Lega ha saputo costruire un percorso di dialogo ed inclusione che di fatto apre una nuova stagione, superando divisioni e ricercando unità. Un grande risultato per tutta la Lega nella BAT, frutto di un lavoro sinergico con la segreteria e i dirigenti provinciali.

Gianluca, - continua la dirigenza provinciale leghista - oltre ad essere un amico, in questi anni si è dimostrato un valido consigliere comunale e dirigente di partito, che non mancherà di rappresentare gli interessi di tutti i cittadini all' interno dell'assise provinciale.

A lui, - concludono - i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la Lega Bat».