Ufficio Scolastico BAT, il Senato approva l'istituzione

Il territorio della provincia di Barletta Andria Trani ha il suo Ufficio Scolastico di riferimento. La Commissione Bilancio del Senato, infatti, ha approvato il relativo emendamento a firma del senatore di Forza Italia Dario Damiani che, impegnato proprio questa notte in Commissione per l'esame degli emendamenti alla legge di Bilancio 2022, ne dà notizia.

"Con grande soddisfazione posso annunciare di aver raggiunto un altro importante risultato per il nostro territorio: l'istituzione di una sede propria dell'Ufficio Scolastico del Ministero dell'Istruzione. In linea con l'accordo già raggiunto nel mese di ottobre in sede di Conferenza provinciale permanente convocata presso la Prefettura BAT, anche le nostre scuole che finora afferivano a due diversi uffici provinciali (Bari e Foggia), avranno un proprio ufficio di riferimento. Numericamente la provincia BAT è un territorio di rilevanti dimensioni che comprende 63 istituzioni scolastiche e circa 55 mila alunni, dimensioni che richiedevano appunto la presenza di un ufficio autonomo. Ringrazio il Prefetto e le Istituzioni coinvolte per il lavoro di squadra svolto, nell'ottica del completamento degli uffici periferici provinciali", commenta il senatore Damiani. Nello specifico, l'emendamento approvato prevede che "la dotazione organica del Ministero dell'Istruzione è incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale. E' autorizzata la spesa di euro 133.855,26 a decorrere dall'anno 2022. Per garantire la dotazione strumentale all'Ufficio Scolastico provinciale della BAT è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022". A breve si attende, quindi, il relativo decreto di attuazione del Miur.