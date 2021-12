Sgarra e Faraone: «Altre proroghe alla Sangalli?»

Perplessità e dubbi sulla gestione del servizio rifiuti in proroga alla Sangalli. La nota a firma delle due consigliere del M5S Doriana Faraone e Nunzia Sgarra:



«Ambarabà ciccì coccò, altre proroghe sul comò (alla Sangalli)? Anche volendo dare un tocco di allegria natalizia alla notizia, la questione rimane comunque seria - commentano le consigliere comunali pentastellate. Nella nostra città sarebbe dovuto partire, da tempo, il nuovo servizio della raccolta dei rifiuti per due anni, in attesa di poter fare una nuova gara per un periodo più lungo. Già in questo nuovo servizio biennale, la città avrebbe dovuto beneficiare di miglioramenti, frutto dell'esperienza pregressa, ma tutto tarda poiché sono stati avviati ricorsi incrociati tra le ditte che hanno partecipatoNunzia Sgarra e Doriana Faraone -.



Certo, la gara è stata effettuata dalla Regione (AGER) e nel frattempo, a causa dei citati ricorsi, il Sindaco ha dovuto necessariamente, tramite ordinanze sindacali, prorogare il servizio esistente, l’ultima in scadenza a fine 2021. Ma ora, alla luce di quanto sta accadendo nelle aule del tribunale amministrativo, cosa farà il Sindaco per il nuovo anno?

Continuerà ad adottare periodicamente ordinanze di proroga alla stessa ditta?



Noi, al momento e senza entrare nel merito di tante altre cose, ci limitiamo solo ad osservare che ci sono cittadini che hanno già pagato due rate di Tari senza, ad esempio, ricevere ancora la fornitura annuale dei sacchetti presso le proprie abitazioni.

Possiamo almeno confidare in questo “dono” natalizio, da parte dell’amministrazione comunale, ai cittadini ancora in attesa?»