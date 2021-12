Provinciali, l'On. Boccia replica a Lodispoto

«Apprendo, leggendo la stampa locale, che il Presidente pro tempore della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, si sta ponendo, da giorni, dei quesiti esistenziali; confondendo, forse, le finalità di un’associazione politica come il Partito Democratico con quelle di una lista personale come quella che fa riferimento alla sua persona e che, con grande enfasi, cita come esempio.

Essendo il PD una vera comunità, penso sia opportuno, in omaggio al vecchio proverbio “chi ha tempo non aspetti tempo”, non lasciare dubbi a nessuno: né allo stesso Presidente Lodispoto né, tantomeno, a chi, leggendo le sue affermazioni, potrebbe essere indotto in facili incomprensioni: non si calpestano alcuni principi, a partire da quelli contenuti nel nostro codice etico e non si mescolano mele e pere, mettendo nella stessa lista militanti di destra e di sinistra.

Il mio, pertanto, è un invito ad agire subito senza tergiversare. Rimandare una scelta che si potrebbe far subito non fa altro che peggiorare la situazione. Lodispoto ha la mia totale disponibilità a un confronto che, vista la sua propensione al dibattito pubblico, potremmo fare in questi giorni anche su una piattaforma online, aprendo il confronto anche all’esterno, così saranno ancora più chiari i principi che regolano la vita del Partito Democratico». Così Francesco Boccia, deputato PD e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, replica al Presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto.