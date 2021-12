Festività natalizie, Troia: «Tante le iniziative grazie a sponsor e impegno dell'ente»

«Nessuno si aspettava - ha detto l'assessore Cesareo Troia nel corso della conferenza stampa tenuta in sala giunta per illustrare il programma delle Festività Natalizie 2021 - che potessimo avere iniziative, a partire dagli addobbi, dalle luminarie soprattutto dalla pista sul ghiaccio che credo sia una delle attrazioni più importanti, ma questo è stato possibile grazie alle tante manifestazioni di interesse pervenute e analizzate dalla collega, assessora Di Bari.

I ringraziamenti vanno soprattutto a tutti gli Assessori che hanno supportato il lavoro di questa Giunta, soprattutto al responsabile dell’Ufficio Stampa, ai Lavori Pubblici, un ringraziamento particolare va all’Associazione Città Natale Onlus, agli sponsor per quello che in questa città si vede: dall’allestimento in piazza Catuma, in piazza Municipio e anche a san Valentino fino all’accensione dell’albero in questi giorni».