Provinciali: solo 1 donna eletta. E le pari opportunità?

Oggi in prima convocazione e domani in seconda convocazione, nell’aula consiliare del Comune di Barletta, si riunisce il “nuovo” consiglio provinciale la cui composizione è stata decretata sabato 18 dicembre.

A partecipare alle elezioni di secondo livello e a votare sono stati Sindaci e consiglieri comunali delle città che compongono la sesta provincia pugliese.

A urne chiuse, su 12 componenti sono stati “eletti” ben 11 uomini e 1 sola donna (Federica Cuna del Pd), nonostante nelle liste, così come previsto dalla legge, ci fossero donne e nessuno dei due sessi fosse rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati.

Un risultato che stride con una delle funzioni fondamentali dell’ente che, in tema di pari opportunità, si impegna al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la realizzazione e integra tutte le sue politiche con obiettivi di genere, al fine di realizzare i servizi necessari al riequilibrio delle disparità.

Se si considera che questa volta a “votare” non sono stati i cittadini ma i loro rappresentanti, si ha contezza di quanto sia ancora radicato quel retaggio culturale che solo gli uomini possano ricoprire incarichi di potere, mentre le donne sono da utilizzare solo per rispettare percentuali di legge e nient’altro.

Ancora una volta, purtroppo, la politica non ha dato un bell’esempio in tema di pari opportunità e si auspica che almeno l’impegno in tale argomento sia doppio al fine di attuare e sostenere azioni di promozione volte a diffondere una cultura del rispetto dei generi, che valorizzi le differenze, che usi un linguaggio privo di luoghi comuni al fine di incidere su un reale cambio culturale attraverso azioni concrete di contrasto agli stereotipi di genere, che spesso creano ostacoli alla valorizzazione delle diversità dando un'idea sbagliata dell'altro.