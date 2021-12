Di Bari: «Approvato contributo per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo»

Approvato all'unanimità nel bilancio di previsione l’articolo con cui viene stanziato un contributo straordinario di 200mila euro per le azioni di prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo previste dalla legge regionale del 2018 presentata dalla consigliera del M5S Grazia Di Bari.

Grazie alle risorse stanziate sarà possibile realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti di ogni ordine e grado e alle loro famiglie; sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e dare vita ad una serie di attività aventi come tema il rispetto delle diversità, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale.

«Questo risultato - dichiara Di Bari - è il coronamento di un lavoro che ho iniziato tre anni fa. Le risorse che la Regione ha previsto serviranno ad attivare la rete stabilita dalla legge e fare qualcosa dei concreto perché gli episodi di bullismo e cyberbullismo di cui troppo spesso sentiamo parlare possano essere arginati. La Puglia è stata la prima regione a dotarsi di una legge di questo tipo in cui sono previste iniziative per tutelare i minori e offrire strumenti utili anche a genitori e insegnanti per riconoscere questi fenomeni. Oggi facciamo un passo importante per rendere operativa la legge e far sì che le storie terribili che ho sentito in questi anni da parte di ragazze e ragazzi non si ripetano. Questa è stata la motivazione che mi ha spinto a dare il massimo e questo risultato di oggi ripaga di tutti gli sforzi».