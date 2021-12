Dimensionamento scolastico, Marchio Rossi: «Il Pd si farà promotore di un tavolo dedicato»

«La Regione Puglia ha sospeso temporaneamente l’approvazione del piano di dimensionamento scolastico che prevedeva, tra le altre cose, anche delle modifiche strutturali all’assetto scolastico della Città dì Andria.



Il Partito Democratico, in maniera silenziosa e con il supporto dei Consiglieri Regionali Ciliento e Caracciolo e del consigliere comunale Malcangi, negli ultimi mesi si è molto adoperato in tal senso - commenta il commissario cittadino, Lorenzo Marchio Rossi - .



In primis ha interloquito con dirigenti scolastici, docenti e genitori, che avevano manifestato disapprovazione verso il riassetto scolastico cittadino, per evitare che questo diventasse terreno di scontro sociale, in un momento delicato come quello attuale dominato dalla pandemia. Si è fatto, inoltre, portavoce verso gli organi regionali preposti affinché la proposta varata a luglio venisse valutata in maniera più approfondita con le parti interessate.



Nei prossimi mesi - prosegue Marchio Rossi - il Partito Democratico non farà mancare il suo impegno, affinché la proposta su cui si dovrà lavorare, perché quello della Regione è solo un blocco temporaneo, sia frutto della più ampia condivisione possibile.



Dobbiamo giungere ad un assetto razionale del dimensionamento della rete scolastica - conclude la nota -, che tenga conto sia del tasso di denatalità dei vari quartieri, sia della tenuta dei vari istituti scolastici con minor perdita di posti a livello dirigenziale e del personale ATA».