Dimensionamento scolastico, Lega: «Fermate quelle che avevamo definito scelte scellerate»

Anche il coordinamento locale della Lega si esprime dopo la delibera di giunta regionale che ha mantenuto l'assetto scolastico andriese attuale: «Il 27 dicembre, la Regione Puglia ha finalmente posto la parola fine ad una questione che avrebbe arrecato gravi danni alle famiglie andriesi.

Come forza politica (vedi comunicato del 4 dicembre u.s.), avevamo sollevato non pochi dubbi circa la delibera di giunta comunale sulla riorganizzazione degli istituti scolastici, approvata contro il parere unanime di Dirigenti e genitori.

Nonostante le frasi di rito di Sindaco e Assessore che tentano di dimenarsi per giustificare una pessima figura, quella della regione Puglia è una bocciatura senza rinvii, atteso che il piano è periodico e che nei prossimi anni le condizioni (numeriche) dei singoli Istituti scolastici possono ulteriormente variare.

Ad ogni modo, tale ulteriore presa di posizione è l’ennesima mancanza di rispetto verso tutte le componenti scolastiche (dirigenti, insegnanti, personale e genitori) che in questi mesi hanno avanzato perplessità e dubbi.

D’altronde è lo stesso PD a smascherare l’ennesima bugia di un’Amministrazione allo stremo delle sue forze, proponendo l’istituzione di un tavolo di concertazione che la Lega già aveva promosso senza aver ottenuto riscontro.

Il dato politico è palese: la Regione Puglia ha decisamente bocciato una scelta scellerata ed imposta dall’Amministrazione Bruno che, miope di fronte a qualsiasi rimostranza, aveva tirato dritto sulla sua decisione, ritenendo il provvedimento non meritevole di approvazione disponendo “il mantenimento dell’attuale assetto”.

Un brutto colpo per il Sindaco Bruno e per l’Assessore “multifunzione” Conversano che hanno decisamente dimostrato inadeguatezza nella gestione di una problematica così importante.

Un’ottima notizia, invece, per i Dirigenti e per la comunità scolastica andriese che stava subendo un duro attacco da un’amministrazione sempre meno attenta alle esigenze dei cittadini.

Auspichiamo, per il prossimo futuro, come già fatto in passato, che determinate decisioni possano passare dal vaglio e dal confronto con tutte le componenti scolastiche, nelle sedi deputate e nei tempi opportuni, e che siano frutto di una seria concertazione e non di imposizioni per meri interessi di bottega».