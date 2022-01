«Un ulteriore grande risultato per la nostra città e per l'amministrazione Bruno che in poco più di un anno concretizza 75 milioni di finanziamenti aggiudicati!»

Inizio col botto per il Comune di Andria: in arrivo finanziamenti per 20mln di euro 310 invia stampa La Sindaca: «A giugno abbiamo presentato 3 progetti di rigenerazione urbana e tutti e 3 sono stati ammessi. Palazzo ducale, Piazza/Mercato e Ludoteca nel quartiere San Valentino, completamento del Centro di aggregazione Fornaci» Politica di La Redazione Primo dell'anno all'insegna di buone notizie per le casse comunali. È di queste ore la pubblicazione del decreto ministeriale che assegna ulteriori risorse agli enti locali. Ben 20 milioni di euro per il Comune di Andria! La gioia della prima cittadina che, in un video messaggio affidato ai social ripercorre le tappe che hanno portato al grande risultato: «A giugno abbiamo presentato 3 progetti di rigenerazione urbana per il massimo importo finanziabile e tutti e 3 sono stati ammessi. Palazzo ducale, Piazza/Mercato e Ludoteca nel quartiere San Valentino, completamento del Centro di Aggregazione Fornaci. Con soddisfazione per questo ennesimo risultato e con gratitudine nei confronti dell'assessore Mario Loconte, del dirigente ing. Quacquarelli e degli uffici per il fondamentale apporto, rinnovo gli auguri di buon anno a tutti, augurando il meglio». Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al quotidiano, l'arch. Mario Loconte: «Nella logica delle rigenerazione del centro storico abbiamo candidato il progetto di Restauro e riuso di Palazzo Ducale, un patrimonio architettonico, storico, artistico e culturale straordinario della nostra città. 14.500.000,00 euro l'importo finanziato! L'attenzione alle periferie della città ci ha portato a scegliere di candidare un progetto strategico per il Quartiere di S. Valentino: "Piazza mercato ludoteca" - un centro commerciale, dotato di servizi al quartiere e alla città integrato con una biblioteca e un centro ludico per bambini. 4.985.000,00 euro l'importo finanziato! Un'altra opera pubblica che rivendica da anni una risoluzione: riqualificazione del Centro di aggregazione Fornaci. 325.000,00 euro l'importo finanziato! Ringrazio gli uffici del Settore Lavori Pubblici che mi onoro di guidare, i dirigenti ing. Quacquerelli, arch. Casieri e i tecnici progettisti! Un ulteriore grande risultato per la nostra città e per l'amministrazione guidata dal Sindaco Giovanna Bruno che in poco più di un anno concretizza 75 milioni di finanziamenti aggiudicati! Buon anno a tutti gli andriesi!»