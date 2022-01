AndriaLab3: «Soddisfatti per i risultati raggiunti nel 2021»

«È con gioia e grande soddisfazione che ANDRIA LAB 3, lista di governo cittadino e fedele esecutrice dei principi di Amministrazione condivisa del Sindaco Giovanna Bruno, porge alla comunità cittadina andriese gli auguri per un sereno e proficuo 2022 – hanno dichiarato i referenti della lista Francesco Bruno e Francesco Nicolamarino.

La soddisfazione deriva dall’aver conseguito proprio sullo spirare del vecchio anno, un ulteriore sperato ed atteso grande risultato mediante l’acquisizione di un finanziamento per 20 milioni di euro per la RIGENERAZIONE URBANA: 14,5 milioni per il RECUPERO di PALAZZO DUCALE, 5,05 milioni per la realizzazione della PIAZZA/MERCATO - LUDOTECA al quartiere San Valentino e la restante quota per la rigenerazione del CENTRO di AGGREGAZIONE di via Fornaci, due volte in passato inaugurato e mai utilizzato.

La soddisfazione è ancor più grande se si considera che nell’anno solare appena trascorso, grazie al lavoro professionale, costante e determinato del nostro assessore Mario LOCONTE e Anna Maria CURCURUTO, dei dirigenti Casieri e Quacquarelli, degli Uffici comunali e di tutti coloro che si sono prodigati con grande generosità ed ai quali va la nostra incondizionata gratitudine, si è riusciti a reperire una quantità enorme di risorse finanziarie le principali delle quali ci piace qui ricordare:

45 milioni per i tre mega progetti sull’abitare sostenibile (PINQUA);

3 milioni per il centro per l’infanzia al quartiere San Valentino;

1,2 milioni per realizzare il canile comunale;

2,3 milioni per la messa in sicurezza della principale viabilità cittadina;

300 mila per il rifacimento di due palestre scolastiche;

100 mila per la messa in sicurezza del Palasport;

300 mila per la ormai prossima installazione di moderne aule prefabbricate alla S.E. A. Moro».

L’azione amministrativa di ANDRIALAB 3, ispirata ad una visione di insieme della città dovuta al grande supporto delle persone interne alla lista e fortemente sostenuta dal gruppo consigliare, ha consentito il raggiungimento dei grandi risultati innanzi detti. Al riguardo è da registrare l’entusiasmo espresso dal neo consigliere provinciale Gianni Vilella appena eletto con la lista civica unitaria di Andria, il quale ha dichiarato «La mia soddisfazione deriva dal grande risultato conseguito dovuto ad un proficuo gioco di squadra, ma anche dall’avere avuto una ulteriore conferma della capacità di analisi e risoluzione dei problemi che AndriaLab 3 possiede e che cercheremo di mettere a profitto traslandolo in ambito provinciale, dove, siamo certi, assumeremo un ruolo propositivo di uguale prestigio e rilievo».

«Certo l’acquisizione delle risorse finanziarie ottenute sono un grande risultato, ma altri ne arriveranno mediante la partecipazione ad ulteriori bandi del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza che dovranno necessariamente riguardare tematiche legate all’ambiente ed sl verde, alla mobilità, alla qualità della vita e dell'aria, allo sport, al mondo della scuola ed alla innovazione tecnologica.

Impegno e determinazione non mancheranno in futuro, anzi andranno necessariamente moltiplicati in quando, nella scarsità di risorse umane a disposizione, si tratterà di tramutare in opere reali, complete e funzionanti quelle che ad oggi sono idee progettuali pur se dotate di adeguate risorse finanziarie.

ANDRIA LAB 3 non può che augurarsi di poter proseguire nel solco del buon lavoro intrapreso e dire AUGURI ANDRIA, #grandisognipiccolipassi».