Un 2022 che si apre con uno sguardo al passato ma con tanta voglia di futuro che veda Andria sempre più bella e vivibile: è questa, in sintesi, la linea d'azione che accomuna l'Assessore al Quotidiano Mario Loconte e il neo Dirigente nel settore dei lavori Pubblici Rosario Sarcinelli.

«Un anno importante - spiega l'ass. Loconte - che vede un lavoro su due binari: da una parte il recupero delle vecchie progettualità della precedente amministrazione e dall’altra la necessità di garantire ogni forma di finanziamento che giunge al nostro comune. Dopo 12 mesi sono 76 milioni di euro intercettati (vedi elenco sotto): finanziamenti esterni che potranno consentire l’avvio di nuove progettualità importanti e di risoluzione di vecchie situazioni (per esempio il centro di aggregazione Fornaci), progetti Pinqua e tanti altri».



Subentra all'arch. Casieri nella gestione dei lavori pubblici Rosario Sarcinelli, neo Dirigente che vanta una lunga carriera presso altri Comuni della Bat, tra cui Trani e Minervino: «Intanto devo dire - esordisce Sarcinelli - che mi lega un rapporto di gratitudine e riconoscenza al Comune di Andria che è stato un faro all’inizio della mia carriera per la buona attività dirigenziale. L'auspicio - lo dico con le parole di un mio amico, grande professionista di Andria che mi ha aperto le porte - è quello di lavorare bene: quando io ho superato il primo concorso, mi disse “adesso mettiti a lavorare bene”. Queste parole le tengo scolpite nella mia mente e nel mio cuore: spero, e metterò tutto il mio impegno, di lavorare bene per il Comune di Andria perché mi dà l’opportunità di partecipare a questo lavoro che ha illustrato l’assessore Loconte, che io ritengo di grande entusiasmo perché ci sono tanti bei progetti che riqualificheranno in maniera profonda e sostanziale questa città. Quindi l’auspicio è di contribuire bene a questa progettualità».

Nel video le interviste complete: di seguito invece l'elenco a rendiconto dei progetti finanziati che interessano la nostra città e del loro avanzamento.

1. Progettazione definitiva ed esecutiva S.I.S.U.S. – Strategia Integrata di Sviluppo Sostenibile riguardanti la riqualificazione del centro storico, nello specifico la rigenerazione urbana di Piazza Umberto I, Piazza Toniolo, Largo Fravina, Officina S. Domenico, Mercato Via De Anelis, Mercato Via Flavio Giugno – 5,5 milioni di euro

2. Bando sulla Rigenerazione Urbana – Riduzione fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale: Lavori di Restauro e riuso PALAZZO DUCALE; Realizzazione di una Piazza, di un mercato coperto e di un centro commerciale con ludoteca e biblioteca a servizio del quartiere San Valentino - 20 milioni di euro

3. Finanziamento assegnato per la realizzazione di un Polo per l’infanzia nel quartiere S. Valentino - 3 milioni di euro

4. Inaugurazione della QUESTURA

5. Lavori di «Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza da Covid-19: Dante Alighieri, G. Falcone, G. Verdi, G. Rodari, A. Manzoni, Collodi, E. Fermi -670.000 euro

6. Lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico: Scuola Elementare «A. Inchingolo»

7. Centrare le Periferie - Progetto di videosorveglianza e connettività in fibra per la sicurezza dei quartieri periferici e del sistema delle scuole – Lavori in completamento

8. Progettazione definitiva ed esecutiva Impalcati tangenziale

9. Progetto Canale PAI - Canale di smaltimento acque meteoriche per la messa in sicurezza idraulica dell’area interessata dal P.R.U. del Quartiere S. Valentino

10. Progettazione definitiva ed esecutiva Ciclovie Urbane – 354.000 euro

11. Finanziamento regionale - Progetto «STRADA PER STRADA» – 2.300.000 euro

12. Bando GAL – Le città di Castel del Monte – Le Poste di Federico – Rifunzionalizzazione ambienti p.t. PALZZO DUCALE – 380.000 euro

13. Bando GAL – Le città di Castel del Monte – Accorciamo la filiera– Rifunzionalizzazione ambienti p.t. PALZZO DUCALE – 250.000 euro

14. Finanziamento Progetto e realizzazione Canile per 200 cani e centro servizi cinofili - 1.160.000 euro

15. Recupero e valorizzazione ORTO BOTANICO – Convenzione con SIBATER – ANCI - ricognizione e valorizzazione di terreni e immobili abbandonati.

16. Assegnazione alla ASL BAT Centro dopo di noi e Polivalente di San Valentino per utilizzo Hub Vaccinale

17. Affidamento di gestione alla Polisportiva: Palasport, Polivalente Via delle Querce, Polivalente Via La Specchia

18. Completamento dei lavori e delle attività tecniche amministrative P.R.U. Piano di Recupero Urbano quartiere San Valentino

19. Ripresa lavori Centro antiviolenza – Piazza S. Agostino; Ripresa Interlocuzione finalizzata alla ripresa dei lavori del 2° Lotto Centro Culturale – ex mattatoio; Definizione delle problematiche tecniche per il ripristino dell’impianto – consegna Piscina Comunale; Avvio procedure di gara per l’appalto dei lavori Scuola Jannuzzi;

20. Manutenzione straordinaria Piazza Sorelle Agazzi, Stadio degli Ulivi, strade urbane e tangenziale;

21. Bando Immobili sequestrati alla mafia: terreno in C.da PARCO D’EXCELSIS, terreno C.da MONTE CARAFA, Immobile Via S. CHIARA

22. Immobili a Bando inseriti nel Piano delle alienazioni: Appartamento, locale Piazza Bersaglieri 6-7, app. Via Bovio 74, immobile piazza Isidoro n. 20 – Montegrosso; PIANO delle ALIENAZIONI BANDI

23. Attivazione Bandi Piani di Alienazione : Appartamento, Locale piazza Bersaglieri, Appartamento Via Bovio, Immobile Montegrosso.