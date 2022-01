Sgarra e Faraone: «Tanti finanziamenti al Comune di Andria ma senza progettualità»

«Si presenta alquanto complesso questo nuovo anno 2022 per il Comune di Andria, beneficiario di una valanga di milioni di euro, come tanti altri comuni, ma abbastanza paralizzato in quanto a capacità nel fare partire progettazioni, gare e cantieri, quindi nel poter utilizzare concretamente tutti questi finanziamenti.

Certo, leggere in una delibera di Giunta riguardante la bonifica della nostra discarica del 20.12. 2021, che si dovranno fare delle cose entro lo stesso 20.12.2021 ci fa preoccupare, ma vogliamo essere fiduciose e sperare nel meglio.

Quasi tutti i finanziamenti pervenuti sono stati anche ricevuti, per buona parte, grazie al fatto che è un periodo storico in cui si stanno distribuendo finanziamenti quasi a pioggia agli enti locali. E questo comunque è un bene. Ma per ottenere altri finanziamenti per i quali ci si deve impegnare un pò di più come Comune?

Senza voler tediare i lettori, l’agenda già solo dei prossimi mesi è piena di opportunità, per scuole, mense, impianti sportivi ecc. Ci sono anche fondi nazionali per le progettazioni (scadenza 15 marzo prossimo), di cui la nostra città ha tanto bisogno!

Il Comune di Andria è pronto ad intercettarli?

Quando un autorevole rappresentante della amministrazione comunale, ad esempio, scrive pubblicamente che verrà presentata entro metà marzo una proposta di rigenerazione per tutto il borgo di Montegrosso, a valere sui PNRR, noi ci poniamo in fiduciosa attesa di vederla concretizzata, entro la metà di marzo!

Al momento però osserviamo una sorta di duplicazione locale del decreto “Milleproroghe” nazionale. Proroghe per la Multiservice senza disegnare un futuro certo per questi lavoratori e proroghe per il servizio raccolta rifiuti. A proposito di questo ultimo argomento, per caso si stanno effettuando assunzioni? Se si, con quale criterio?

Di un finanziamento sinceramente avremmo preferito farne a meno. I 50mila euro regionali al Comune di Andria quale capofila per la costituzione di tavoli provinciali per l’antimafia sociale. E’ un “onore” che ci sarebbe piaciuto essere nelle condizioni di non dover ricevere.

Rileviamo però una piacevole novità, finalmente un nuovo asfalto in Via Bari, per cui a tutti gli automobilisti che vogliono riassaporare il piacere, ormai perso da tempo, di poter condurre la propria auto senza sobbalzi consigliamo di compiere un “pellegrinaggio” in tale via.

Scherziamo ovviamente.

Utilizzare il minimo indispensabile le auto vuol dire salvaguardare la nostra salute… ed anche il nostro portafoglio, con tutte le buche che ci sono».