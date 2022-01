Cane ucciso da un branco di randagi, Scamarcio: «Dov'è l'assessore alla sicurezza?»

«Purtroppo, ancora una volta, ci troviamo a dover ricordare all’amministrazione Bruno, impegnata in costanti gite fuori porta, che c’è una città da amministrare - inizia così la dura nota di Gaetano Scamarcio, Generazione Catuma.

L’assessore Colasuonno, per intenderci colui che solo sei mesi fa chiese l’intervento dell’esercito per "gestire" i festeggiamenti post vittoria dell’Europeo da parte della nostra nazionale di calcio e che qualche settimana fa si vestiva da sceriffo per vietare la musica durante la vigilia andriese, farebbe meglio a preoccuparsi dei veri problemi di sicurezza in città.

Dopo più di un anno di segnalazioni da parte dei residenti, il branco è cresciuto ed è diventato ingestibile. Ora vi è un serio problema di sicurezza che non riguarda solo gli animali, che mi stanno particolarmente a cuore, ma anche i cittadini.

Nessuno potrà restituire alla famiglia il proprio amico a quattro zampe ma l’amministrazione degli slogan deve intervenire subito, altrimenti sarà complice dei prossimi disordini».