Sgarra e Faraone: «In regione si perde solo tempo per la spartizione di incarichi»

«Leggendo le cronache degli ultimi giorni, relative alla politica in Regione Puglia, apprendiamo che sono in atto approfonditi confronti su di una questione importantissima per i cittadini, cioè la spartizione degli incarichi.

L’attuale corso della consiliatura regionale, in verità ci aveva già sorprese per il tentativo di ottenere un trattamento di fine mandato, questione non concretizzatasi già una volta ma ancora non archiviata definitivamente, anche perché a differenza della prima questione, cioè quella degli incarichi che toccherebbero solo ad alcuni, questa dei soldi è più semplice politicamente poiché toccherebbero a tutti, nessuno escluso!

Noi non intendiamo assolutamente sottrarre tempo ed energie a questi elevati ragionamenti quindi, nel nostro piccolo, chiediamo sommessamente alla politica regionale di utilizzare anche solo qualche scampolo di tempo, per intervenire presso tutti gli enti che a qualsiasi livello si devono esprimere sulla apertura della stazione Andria Sud e relativa tratta di collegamento con Corato, visto che di date certe ancora non si parla.

Però senza fretta, con calma, “a tempo perso...”».