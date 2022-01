I primi giorni dell’anno nuovo iniziavano all’insegna di buone notizie per le casse comunali. Veniva pubblicata con decreto ministeriale l’assegnazione di ben 20 milioni di euro per il Comune di Andria per finanziare progetti di rigenerazione urbana. Stamane a Palazzo di Città la presentazione degli stessi progetti alla presenza della Sindaca Bruno, dell’assessore al Quotidiano, Mario Loconte e della dirigente Santola Quacquarelli.

Opere importanti che andranno a ridisegnare Andria: «Un’opportunità per la nostra città – commenta l’ass. Mario Loconte - Sono stati assegnati 14 mln e mezzo per la riqualificazione di Palazzo Ducale, 5 mln circa per Piazza Mercato e ludoteca e 325 mila euro per il Centro di aggregazione Fornaci. Progetti che puntano alla valorizzazione degli immobili e del territorio dal punto di vista sociale e culturale. Per Palazzo Ducale trattasi di un restauro e risanamento conservativo che mira alla valorizzazione di un elevato patrimonio artistico, culturale e architettonico. Attraverso il recupero del Centro di Aggregazione Fornaci si andrà ad intervenire per offrire finalmente spazi e servizi ai cittadini del quartiere. E poi ancora un’opera importante nel quartiere San Valentino con la piazza Mercato e la ludoteca per offrire una serie di servizi pubblici al servizio dell’intera comunità».

Progetti che dovrebbero essere rendicontati e quindi completati entro il 2026: «Opere rilevanti, come nel caso specifico quelle che finanziate nel quartiere San Valentino, che rappresentano una urbanizzazione secondaria. Sul quartiere Fornaci – ribadisce la Sindaca Bruno - c'è un contenzioso con la gestione dei lavori precedenti che viene portato avanti, ma che non implica la possibilità di candidare quel centro per riqualificarlo adeguatamente e quindi riconsegnarlo al quartiere. Straordinaria la possibilità di riqualificare interamente Palazzo Ducale: una riqualificazione che passerà inevitabilmente per scelte turistico-culturali importanti che attribuiranno ad esso il significato che merita, e su questo la comunità tutta sarà anche chiamata ad esprimersi con le idee. I bandi – sottolinea la Sindaca Bruno - seguono la calendarizzazione del PNRR: i cantieri saranno in allestimento a partire da giugno 2023 e il completamento con la relativa rendicontazione dovrà avvenire entro il 2026. Su questo l'amministrazione si confronterà in maniera importante perché vorremmo evitare che opere pubbliche di rilievo non abbiano soltanto una inaugurazione fine a se stessa. Il taglio del nastro ci sarà, effettivamente, quando l'opera verrà consegnata e sarà funzionale alla città».