Movimento Pugliese: «Multiservice e parcometri, occorrono soluzioni rapide»

Ancora Multiservice: oggi i Consiglieri Marmo, Del Giudice e Fisfola, hanno inoltrato al Presidente del Consiglio comunale la richiesta di convocazione urgente di una Conferenza dei Capigruppo per affrontare le questioni relative alle criticità della Mutiservice.

«Con una nota inviata al Presidente del Consiglio e al Sindaco ieri abbiamo sollecitato la riconvocazione della Conferenza dei Capigruppo per affrontare nuovamente la questione “Multiservice” e oggi abbiamo depositato una Mozione per impegnare l'Amministrazione Comunale ad affidare in concessione, alla stessa Multiservice, il servizio dei parcometri con gli ausiliari del traffico.

Il 28 febbraio prossimo, infatti, scade la direttiva del Sindaco che proroga i contratti di servizio della Multiservice. Una scadenza che porta con sé gravi conseguenze se ci si dovesse ancora perdere nell’incertezza, senza consentire alla Società in House di programmare adeguatamente l'attività con un piano industriale ben definito.

È auspicabile e sarebbe certamente un bene che l'Amministrazione comunale intensifichi gli incontri tra i Capigruppo delle forze politiche dell'intero Consiglio comunale e i vertici dell’azienda, affinché tutti possano seguirne l’andamento: il destino della Multiservice è nell'interesse di tutti e non solo della maggioranza.

C’è un piano industriale che va attuato, e non dimenticato, perché utile al rilancio della Società in House. È, inoltre, quanto mai opportuno provare ad ampliarlo con l'inserimento di eventuali nuove attività.

Riteniamo che sia ora di muoversi più velocemente per rendere efficienti tutte quelle strutture, come la Multiservice, utili alla cura della nostra Città.

Su questa questione vogliamo sperare che non si mettano di traverso coloro i quali hanno operato in senso inverso. Per questo motivo, abbiamo presentato una mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta a predisporre gli atti necessari per la concessione alla Multiservice del servizio dei parcometri al fine di potenziare il rilancio industriale dell'azienda, preservare il posto di lavoro ai dipendenti, assicurare la continuità dei servizi alla cittadinanza e garantire introiti diretti alla società e al Comune.

Si lascino perdere quelle sirene, che sono già state silenziate in passato, e che oggi continuano a vagare avendo come obiettivo insidioso altri temi, come per esempio la gestione dei tributi. Il paese è piccolo e, nonostante tutto, le voci corrono».