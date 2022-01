Vurchio: «Mattarella un esempio per tutti noi»

Il presidente del consiglio comunale, Giovanni Vurchio porge gli auguri al rieletto presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «In un clima molto particolare per il nostro Paese, apprezzatissimo è stato il "Se serve ci sono" da parte del “nuovo” Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rivolto a tutti i capigruppo delle forze politiche.

Ora più che mai, è indispensabile un ruolo di garanzia e responsabilità - commenta Giovanni Vurchio - con l’auspicio di ritrovare un quadro politico che agisca in un clima di pace e di migliore collaborazione.

Non si può dimenticare la grande capacità avuta dal “neo” Presidente di tenere uniti gli Italiani nei momenti più difficili della pandemia, il suo voler dare sempre e comunque massima considerazione alle giovani generazioni, il suo ruolo di super partes, la sua compostezza e non dimenticare mai, in ogni suo intervento istituzionale, di rivolgere un pensiero alle fasce sociali più deboli della popolazione. Tutto questo hanno fatto di Mattarella un grande Presidente ed un esempio per tutti noi.

Grazie Presidente Mattarella, buon lavoro e viva l’Italia», conclude Giovanni Vurchio.