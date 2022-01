Hub vaccinale: Faraone e Sgarra plaudono all'operato dei volontari della Protezione Civile

La nota delle consigliere comunali M5S Andria, Doriana Faraone e Nunzia Sgarra sull'operato dei volontari della Protezione Civile presso l'Hub vaccinale di San Valentino. Un elogio ai volontari nostri concittadini in netta contrapposizione con coloro che a livello regionale sono balzati alla cronaca per tangenti e spese pazze:

«Da Aprile 2021, quasi tutti i giorni, presso il centro vaccinale nel quartiere di San Valentino, più o meno tutti avranno notato la presenza dei volontari della Protezione Civile, con le loro divise colorate, a seconda delle associazioni, a rendere ordinato l’accesso alla struttura, a supportare le persone in difficoltà, sempre tra i primi ad arrivare e tra gli ultimi ad andare via, pronti a spingere la carrozzella di un diversamente abile, ad accompagnare un anziano o una donna incinta o a vegliare un neonato nel suo carrozzino mentre il genitore si vaccinava.

Sono nostri concittadini che hanno rischiato, stando lì, giorno dopo giorno a contatto con migliaia di persone, anche di potersi ammalare, poiché il Covid non fa alcuna distinzione. Volontari che ora, quando incontriamo in giro per la città senza le loro divise colorate, ci suscitano sentimenti di ammirazione e gratitudine.

Che abissale differenza con quanto avvenuto a livello regionale, dove il vertice della Protezione Civile è balzato alle cronache per arresti, presunte tangenti, un fiume di milioni di euro in appalti. Ed invece, chissà, magari i panini consumati nelle pause e la benzina per i mezzi delle associazioni, per far funzionare il nostro “Hub”, talvolta gli avranno pagati di tasca propria gli stessi volontari.

Un controsenso inaccettabile ma ormai tipico di certa politica che noi, nel nostro piccolo, abbiamo sempre cercato di combattere. Chissà se la politica regionale, impegnata nello scontro per accaparrarsi incarichi e prossime candidature, avrà prima o poi tempo e voglia di occuparsi di queste “cose”. In ogni caso, a livello locale l’Amministrazione Comunale a nostro avviso dovrebbe dare un segnale, anche piccolo, di concreta vicinanza a questi nostri concittadini, che sono stati tanto generosi con tutti noi».