L’amministrazione stoppa la richiesta di una strada carrabile tra largo Appiani e piazza Bersaglieri

Continua la querelle tra alcuni residenti della zona 167 e l'Amministrazione comunale: motivo del contendere è la richiesta, nel grande progetto di interramento ferroviario, di una ulteriore arteria che colleghi carrabilmente Largo Appiani con piazza Bersaglieri d’Italia.

Dall'amministrazione comunale apprendiamo che tale richiesta non è attuabile: in alcuni casi, infatti, sono state recuperate alcune tombature o alcuni passaggi pedonali ai tavoli di concertazione con Ferrotramviaria, ma nel punto in questione, cioè tra Largo Appiani e piazza Bersaglieri è praticamente impossibile perché ci sarà la stazione Andria centro, con annesse una serie di infrastrutture che non permettono la realizzazione di una strada, oltretutto carrabile, considerando anche che la cortina di via Venezia Giulia è tutta chiusa.

Si sta lavorando allo realizzazione di una stazione dei bus in parte di Largo Appiani e si provvederà a un passaggio pedonale con la stazione.