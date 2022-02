Scamarcio: «L’amministrazione Bruno gioca a "carta c’è, carta non c’è" alle spalle dei cittadini»

«Ci sarebbe parecchio da ridere, se la situazione non fosse così seria - inizia così la nota firmata da Gaetano Scamarcio del movimento Generazione Catuma - Lo schema è sempre lo stesso, tanto per il Festival dei Giovani, quanto per la questione della piscina comunale: titoloni sul giornale, video con annunci in pompa magna e poi tutto si trasforma in un nulla di fatto.

L’assessore Loconte dopo aver dichiarato che la piscina avrebbe riaperto a gennaio, oggi ci dice che ci sono lavori che spettano al Comune (già affidati alla Multiservice) che possiamo pianificare. Ottimo esercizio linguistico assessore: ma dopo mesi, possiamo passare ai fatti o dobbiamo sempre accontentarci della gentilezza e delle belle parole?

Per giustificare la propria inadeguatezza poi gli assessori di questa amministrazione cercano sempre di confondere le acque: negano comunicati stampa, dichiarazioni, fanno sparire locandine di eventi dai loro profili social e mezzucci del genere. Appunto, dicevamo: carta c’è, carta non c’è.

E qualora non bastasse, a questo teatrino si aggiunge il jolly di questa amministrazione, la scusa perfetta per tutto: il covid, al quale loro attribuiscono tutti i vari ritardi e rinvii.

Ci sarebbe da ridere se la situazione non fosse così seria.

Il tutto si consuma mentre il sindaco Bruno è impegnata in inaugurazioni, compleanni centenari e dirette social; in pratica un lavoro da influencer h24. Aspettiamo solo che giochi anche lei a fantanseremo. Ora, a proposito, quanti punti prendiamo se anche la nostra Giovanna dice “Papalina” nel video della buonanotte?».