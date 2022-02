Convegno Pnrr, la sfida al futuro è lanciata

Una interessante giornata di dibattito, spunti e idee per affrontare la sfida più grande contemporanea: il PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza), che porterà nuova linfa al futuro di imprese e Comuni. Il convegno, tenutosi venerdì scorso all'interno del teatro comunale di Corato e organizzato dal Comune coratino al fianco della Fondazione Cannillo e dell'assocazione degli imprenditori, ha visto salire sul palco numerosi esperti, legati sia alla pubblica amministrazione che al mondo dell'industria. Tra i presenti anche Giovanni Vurchio che ha ringraziato il Sindaco di Corato dott Corrado De Benettis e la Presidente del Consiglio Valeria Mazzone per l'organizzazione del convegno.

Tanti sono stati i chiarimenti sul PNRR - commenta Vurchio - Il piano nazionale di ripresa e resilienza si articola in 6 Missioni che corrispondono alle sei grandi aree di intervento previste dal Next Generation EU e 16 componenti; è stato ribattezzato il nuovo piano Marshall; viene istituito principalmente per reagire alla crisi generata dal Covid, ma anche per eliminare le criticità strutturali che ci portiamo avanti; mette a disposizione circa 234 miliardi di euro di cui il 40% destinati al sud; almeno per il momento, Le Regioni non hanno la gestione diretta dei fondi.

Il PNRR mette a disposizione dell'Intera Regione Puglia (a tutti i comuni) 6 miliardi e 14 milioni; trasferisce il 70% delle Risorse disponibili agli enti locali; in parte sono a fondo Perduto e in parte vanno restituiti all'UE. Lo stesso ci pone dinanzi ad una sfida che tutti noi siamo chiamati ad affrontare ed impone la restituzione di tutte quelle somme non utilizzate entro il 2026.

Pone inoltre una condizione essenziale, ovvero che ogni intervento o progetto deve essere realizzato nel rispetto esclusivo dell'ambiente; richiede tempestività nella realizzazione dei progetti perché li considera di tipo emergenziale e non strutturale.

Dunque, si comprende bene che la Pubblica Amministrazione è considerata come il facilitatore di alcuni processi di Sviluppo delle Comunità.

Per tale ragione, la maggior parte dei fondi vengono destinati agli enti locali affinché possano creare, attraverso il loro utilizzo, un avanzo primario.

Per cogliere in pieno questa opportunità, è necessario semplificare l'accesso ai fondi ma anche disporre di una task force di personale aggiuntivo per aiutare i comuni del sud a realizzare i progetti del PNRR e le politiche di coesione.

Quindi, è corretto che sin d'ora i sindaci, assessori e responsabili della transizione digitale inizino a richiedere soluzioni da analizzare per inserirle in un progetto coerente con gli obiettivi di sviluppo e digitalizzazione che il comune vuole intraprendere. È fondamentale - conclude Vurchio - sottolineare che il momento in cui investire in progetti di ammodernamento è ora, con il PNRR».