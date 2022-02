FI-Giovani Bat: Riccardo Brudaglio nuovo Coordinatore Provinciale

Nella giornata di domenica 6 febbraio, Marco Bestetti, Coordinatore Nazionale di FI-Giovani, ha provveduto a nominare, su indicazione della Coordinatrice Regionale Lucia Diele e dello stesso Gaetano Scamarcio, Riccardo Brudaglio quale nuovo Coordinatore Provinciale di FI-Giovani per la BAT.

Brudaglio, studente universitario classe 2001, si è detto felicissimo della nomina e pronto a lavorare da subito in continuità con gli ultimi anni: «Sono molto felice per questo nuovo percorso che da oggi mi vedrà impegnato in qualità di coordinatore provinciale della BAT del movimento giovanile di Forza Italia. Ci tengo a ringraziare,in particolar modo, il coordinatore nazionale Marco Bestetti e la coordinatrice regionale Lucia Diele per l'opportunità e per la fiducia ripostami. Un pensiero speciale va a Tano Scamarcio, mio predecessore, al quale auguro un fruttuoso prosieguo nel suo ruolo di vice-coordinatore vicario regionale. Spero possa essere un modo per raggiungere tanti obbiettivi e crescere in maniera attiva e prolifica sul territorio della sesta Provincia, attraverso un comune ed intenso lavoro fatto di proposta e attività concreta assieme ai tanti giovani che compongono questa grande famiglia».

Della nomina di Brudaglio si è detta entusiasta Lucia Diele, Coordinatrice Regionale di Forza Italia Giovani Puglia: «Nonostante la sua giovane età, sono certa che Riccardo si confermerà all’altezza delle aspettative e della nostra fiducia. Un grosso in bocca al lupo a lui e a tutto il gruppo di Forza Italia Giovani BAT».