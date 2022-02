Preoccupano le proteste degli autotrasportatori che anche in città fanno pesare la loro presenza: fermi con i propri mezzi, sulla tangenziale andriese e in via Canosa, protestano contro i rincari del gasolio e non solo:

«Urge un tavolo di concertazione tra associazioni di categoria, Regione e Ministero per individuare delle soluzioni alle difficoltà che stanno interessando il comparto “dell’autotrasporto” aggravate, da circa un anno, da aumenti spropositati» - commenta Giovanni Vurchio, presidente del consiglio che, in accordo con l'amministrazione, in queste ore si sta attivando per interessare i rappresentanti istituzionali locali al fine di portare la protesta e quindi le istanza degli autotrasportatori a Roma.

«Nel nostro territorio, sono tante le piccole e medie imprese di autotrasporto che chiedono aiuto al Governo con misure mirate e rapide per alleggerirle dai sostanziosi rincari. Rincari che non riguardano solo il gasolio, ma anche i pedaggi autostradali, gli pneumatici, l'energia elettrica, i rimorchi, i ricambi, le riparazioni e le revisioni dei mezzi, l’additivo blue. Tutto è aumentato: il gas naturale liquefatto e il costo dell'energia elettrica, necessaria ad esempio per la refrigerazione, l'illuminazione e movimentazione di alcuni mezzi tecnici. Anche il prezzo alla pompa del gasolio di autotrazione è rincarato di oltre il 20%.

Una batosta che riduce drasticamente il margine di profitto aziendale e mette a rischio migliaia di posti di lavoro, consapevole che oltre il 70% della merce in circolazione in Italia viaggia su gomma, la voce carburante grava per il 30% dei costi aziendali, mentre quello dei pedaggi autostradali è in media aumentato del 13,9%. Una situazione che richiede immediati interventi da parte della politica - introdurre crediti d’imposta con ultra gettito proveniente dalle accise sui gasoli - se non si vuole correre il rischio che molte imprese si ritrovino costrette a lasciare fermi i camion nei piazzali, come sta succedendo da qualche giorno nella nostra Città, con tutte le conseguenze del caso: crisi aziendali, aziende chiuse, nuovi disoccupati. Con tutti questi rincari - continua Vurchio - il rischio gravissimo è che altri camion, in altre zone della Bat e della Puglia, si fermino generando fenomeni di proteste incontrollate. Sollecitato da una folta rappresentanza di autotrasportatori, ho richiamato l’attenzione di alcuni rappresentanti politici regionali, in particolare del Consigliere Filippo Caracciolo, che si è reso immediatamente disponibile chiedendo un incontro all’assessore Regionale alle attività produttive Ing. Alessandro Delli Noci, e nazionali attraverso l’On. Marco Lacarra pronto a ricevere a Roma una delegazione degli stessi.

«Faccio mie le ansie e le preoccupazioni degli autotrasportatori e di tutte quelle frange di comunità allarmate dal caro bollette. Famiglie, imprese, associazioni ed enti pubblici sono a serio rischio. L’aumento dei costi compromette la ripresa dei comuni e dell’intero Paese. Gli autotrasportatori vedano nelle istituzioni locali un riferimento diretto per condividere la loro protesta e trasformarla in proposta» sottolinea la Sindaca Giovanna Bruno.