Paola De Micheli ad Andria per parlare di PNRR

Il 25 febbraio, alle ore 15, presso la Sala Consiliare del Comune di Andria, sarà in visita l’avv. Paola De Micheli (PD) per conversare sul Piano Nazionale R.R. in considerazione del ruolo nazionale che riveste per il suo Partito per l’attuazione del Piano stesso.

L’incontro sarà esteso ai Consiglieri Comunali e a coloro che vorranno iniziare a prender parte ad un percorso di approfondimento e confronto che terrà banco in tutto il Paese nei prossimi anni, per tentare la ripresa dell’Italia.

«Tutto ciò che può aiutarci ad acquisire maggiore consapevolezza di quanto ruota attorno al PNRR, è un’occasione da non perdere - dichiara il Sindaco, avv. Giovanna Bruno -.

Il nostro Ente, da pochissimo, ha iniziato l’organizzazione interna di gestione della fase PNRR, prevedendo anche l’estensione ai tanti soggetti che, a vario titolo, avranno interesse a collaborare per le sfide della ripresa in città.

Ringrazio l’avv. De Micheli per la disponibilità manifestata a conoscere da vicino la nostra realtà locale, mettendo a disposizione della Comunità – conclude il Sindaco - il suo bagaglio di informazioni».