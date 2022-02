Dall’affido culturale ad “Andria città ad impatto positivo”,continuano le progettualità della Giunta

Si è tenuta due giorni fa ha seduta di Giunta importante che ha licenziato alcuni importanti atti per la nostra città: ad anticiparlo la Sindaca Giovanna Bruno in un video su Facebook in cui anticipa alcuni dati.



«Giunta al lavoro - spiega la Sindaca - con la seduta settimanale: licenziati provvedimenti propedeutici al bilancio, rinegoziazione dell'anticipazione di liquidità (che ha consentito di liberare risorse per 300.000 euro sul prossimo bilancio), affido culturale condiviso, "Andria città ad impatto positivo", adozione della lottizzazione di via Corato (dopo decenni).

Andiamo avanti, con sempre maggiore determinazione.

Aggiornamento covid: scendono a 1.250 i positivi attivi in città, mentre prosegue senza sosta l'attività vaccinale presso il nostro hub».

Il progetto a cui si riferisce la Sindaca sull'affido culturale è denominato "Passpartù - Affido Culturale Andria", e ha come obiettivo generale il contrasto alla povertà educativa minorile attraverso la realizzazione di percorsi di Affido Culturale (AC), un modello che, mutuando l'esperienza dell'affido familiare, propone di mobilitare delle "famiglie risorsa", alle quali affidare minori in situazione di disagio e marginalità per accompagnarli in un percorso annuale di fruizione culturale, di empowerment e partecipazione attiva alla vita della propria comunità locale (cinema, teatro, museo, libreria, parco, ecc.). Il progetto è stato candidato a una misura regionale e il comune fa da partner a diverse associazioni del territorio.

Ancora, per "Andria città ad impatto positivo", l'Unitalsi ha chiesto il patrocinio al comune per l'attivazione di un progetto ad impatto sociale che prevede, in particolare, azioni legate alla mobilità garantita per i propri utenti (con la messa a disposizione di pulmini attrezzati, finanziata dai proventi delle inserzioni pubblicitarie collocate all'esterno dei mezzi), la piantumazione di alberi nel territorio cittadino, la realizzazione di un evento formativo rivolto agli studenti di una scuola secondaria del territorio (sui temi del sociale in ambito economico. dell'ambiente e dell'inclusione).