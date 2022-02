Malcangi (Pd): «Ci sono ottime idee che emergono dai cittadini: ascoltiamoli»

I "racconti della domenica" di Vincenzo D'Avanzo suscitano sempre interesse nella comunità dei nostri lettori: questa volta a rispondere è Mirko Malcangi (Pd), dopo l'invito del prof. D'Avanzo ad immaginare la città di domani.

«Gent.mo prof. D’Avanzo,

non molto tempo addietro ti scrivevo in privato per chiederti su quale dei due mostri, se su quello all’angolo tra Corso Cavour - Via De Gasperi o su quello in Piazza Catuma - Via Porta Castello, fosse stata emessa un’ordinanza, poi non più eseguita, di demolizione. Lo avevi raccontato in uno dei tuoi tanti scritti.

Scoprivo, leggendo la risposta, che il palazzo in questione era un terzo: quello difronte al mercato nuovo, per il quale fu emessa un’ordinanza di demolizione da Natale di Molfetta, che però perse la sua efficacia per una dimenticanza (?) degli uffici; o dello stesso di Molfetta, ironizzavi tu.

Il problema resta, perché anche il cittadino più distratto si sarà sicuramente chiesto, almeno una volta, come sia stato possibile autorizzare la realizzazione di due veri e propri mostri che deturpano il nostro centro storico. E qui la mancata adozione, nel 1963 o dopo, del piano regolatore c’entra poco, nel senso che non attiene alla questione dell’edilizia spontanea che ha allargato a dismisura il tessuto urbano edificato.

Chiaramente questo spunti nascono dalla lettura della tua rubrica domenicale.

Entrerò subito nel merito: in questo anno, quasi, e mezzo di amministrazione diverse sono state le sollecitazioni interne, dall’amministrazione, ed esterne, dai cittadini, dagli elettori più accaniti a cui siamo stati sottoposti; pochi i momenti in cui si è fermati a pensare dove stessimo andando: il tutto in nome dell’emergenza. Che, speriamo, cesserà il 31 Marzo.

Ecco, anche io trovo anomalo - tu ce lo fai rilevare con il garbo e l’arguzia che ti contraddistinguono-, e mi conforta vedere che non sono l’unico a pensarlo, che il dibattito debba essere circoscritto a pochi, quando, invece una comunità, quella politica, dovrebbe aprirsi alla Città e la comunità, quella dei cittadini, dovrebbe pretendere, anche ferocemente, delle risposte ai tanti quesiti di attualità sul tema: parlo dei PINQUA, parlo del progetto di interramento ferroviario, di cui a parte un’App che ci aggiorna sullo stato di avanzamento del cantiere poco si sa, parlo del nuovo Ospedale, parlo di quelle tante piccole variabili o varianti al volto della Città, a dispetto di una generazione che si aspetta e merita un ordine nuovo.

Ad esempio, la trasformazione possibile, in meglio chiaramente, offerta dal progetto di interramento è sotto gli occhi di tutti.

Anche in questo caso ci sono ottime idee che emergono dai cittadini: alcuni, ad esempio, hanno proposto la realizzazione di un sovrappasso carrabile tra largo Appiani e Piazza dei Bersaglieri che non limiti i transiti a due arterie già sovraccariche come Via Trani e Via Ospedaletto: ascoltiamoli.

Fa strano pensare che rappresentanti politici dell’epoca come quelli da te citati potessero commettere degli errori; questo ci rincuora, ma non ci assolverà se dovessimo essere noi a commetterli.

Di certo c’è che abbiamo scongiurato la possibilità che al posto del circolo tennis o al posto dell’attuale ufficio tributi in via Bari emergessero nuovi mostri, ma non basta.

Accanto all’opportunità da cogliere senza indugio nel coinvolgere la cittadinanza nel dibattito sulla pianificazione del territorio si deve affiancare quella di ricercare al nostro interno personalità in grado di accompagnare la gestione di questo fenomeno. E io sono convinto che solo chi ha piena conoscenza, anche storica, del tessuto urbano della Città possa essere considerato. Ma nëw soim amand a l’ fr’stir.

E, come ricordi tu, dove non arriverà l’uomo arriverà la Provvidenza. E starà a noi coglierne i segnali.

Una cosa è certa: su questi temi è necessario aprire una discussione».