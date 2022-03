Andrea Barchetta presenta mozione per «difendere gli interessi degli italiani»

«Lo scorso 28 febbraio in qualità di Capogruppo di Fratelli d'Italia ho presentato una mozione per difendere gli interessi italiani – dichiara Andrea Barchetta, consigliere comunale di Andria – è una iniziativa nazionale che va di pari passo con quella parlamentare annunciata da Giorgia Meloni, presidente del partito. Nello specifico i motivi contenuti nella mozione propongono di sostenere ogni sforzo per mettere fine all'aggressione della Russia ai danni di Kiev e ripristinare sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, istituzione in sede di Consiglio europeo di un fondo temporaneo per compensare le Nazioni europee che saranno maggiormente penalizzate dalle sanzioni alla Russia, concessione dello status di rifugiati ai cittadini ucraini.

Inoltre l’intento è anche quello di proporre la creazione a livello nazionale di una cabina di regia nella quale coinvolgere una rappresentanza delle aziende energivore e le governance dei colossi energetici (ENI – ENEL) per valutare soluzioni e proposte utili ad arginare i catastrofici effetti economici che si determineranno per via della crisi di approvvigionamento energetico da parte della Russia. In particolare quest’ultima proposta ha immediate ricadute anche a livello locale soprattutto nei settori dei trasporti e nel comparto agricolo e alimentare che sono trainanti per l’economia del nostro territorio.

L’invito al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco è di calendarizzare subito un consiglio comunale per l’approvazione di tale ordine del giorno; nel contempo mettiamo questo documento a disposizione di tutte le forze politiche e ci auguriamo possa essere un contributo utile per arrivare ad una risoluzione comune».