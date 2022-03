Barchetta: «Su ambiente e tutela della salute, l’impegno raddoppia»

Dopo l’interpellanza sulla legittimità, rispetto al Regolamento comunale, dell’installazione di nuovi ripetitori di telefonia in città (un esempio è in via B. Buozzi, ang. Via Berna) su cui si è ancora in attesa di risposta, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Barchetta interroga l’amministrazione Bruno su un’altra tematica ambientale di rilevata importanza: il monitoraggio dell’aria e dei campi elettromagnetici attraverso le centraline mobili.

Barchetta spiega: «Da mesi, le tematiche ambientali per l’Amministrazione Bruno sembrano passate in secondo piano. Eppure, la salute dei cittadini andrebbe messa al primo posto. Siamo in attesa di ricevere delucidazioni in Consiglio Comunale sull’installazione di nuovi impianti ripetitori di telefonia senza considerare il relativo Regolamento Comunale. Durante l’ultima seduta, dall’ass. Troia e dal settore di riferimento, ci era stato chiesto tempo.

Nel frattempo, accendiamo i riflettori su un’altro tema: il monitoraggio dell’aria e dei campi elettromagnetici. Vogliamo comprendere la volontà reale dell’amministrazione di farsi carico di questa problematica. Ad esempio, riteniamo importante conoscere lo stato attuale delle centraline, (come quella di Viale Venezia Giulia) e le motivazioni che portano ad un mancato aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio stesso; se procede, come procede, e se c’è un cronoprogramma dell’attività di rilevazione dei campi elettromagnetici; quale decisione si intende adottare circa il trasferimento della centralina ubicata in via N. Vaccina e se è prevista l’implementazione delle centraline e/o di altre forme di rilevamento.

Ho presentato un’interpellanza, con alcune precise domande. L’impegno su ambiente e tutela della salute dei cittadini non si ferma, raddoppia».