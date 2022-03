Basta posate di plastica nelle mense scolastiche, i genitori incontrano l’amministrazione e la ditta

Una richiesta da parte di genitori e docenti, con cui si è chiesto espressamente che l’amministrazione si attivi per invitare il gestore ad eliminare la plastica, inquinante e pericolosa, dato il rischio di soffocamento: è quanto riporta il consigliere Mirko Malcangi (Pd).

In particolare è stato richiesto di poter sostituire le posate in plastica con altro materiale in quanto

rischiose per i bambini: l'ideale sarebbe che ogni bambino fosse fornito di posate d'acciaio, che non possono spezzarsi o rompersi. Si ricorda con dispiacere il caso del bambino in una scuola di Bari, poco prima di Natale, salvato in extremis.

Una scelta che sarebbe in linea con quanto stabilito dall’Unione europea, che dal 2021 ha vietato l’utilizzo di una serie di oggetti usa e getta non degradabili tra cui piatti, posate e buste. La plastica che produciamo e che immettiamo nell’ambiente è davvero troppa e rischia di soffocare il pianeta, con i mari che presto avranno più plastica che pesci, e il riciclo che da solo non è sufficiente a invertire la rotta. Che senso ha insegnare ai bambini a rispettare l'ambiente se poi ogni giorno sono loro i primi fruitori di prodotti inquinanti?



La riunione é stata fissata a martedì 15 marzo prossimo alle 12: nell'occasione si discuterà in generale dell'andamento del servizio.