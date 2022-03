Mense scolastiche, niente più posate di plastica. La ditta fornirà un kit di metallo

Si è tenuto in data odierna, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, l’incontro richiesto dal consigliere Malcangi del Partito Democratico, al quale hanno partecipato la Dirigente del servizio Ottavia Matera con altri dipendenti dell’ufficio, la ditta Pastore, il Consigliere Malcangi con la Consigliera Grazia Asselti e la Dirigente del CISA Guarino.



Durante l’incontro gli esponenti del Partito Democratico hanno ringraziato l’ufficio per averlo promosso e hanno invitato la ditta Pastore a provvedere alla sostituzione delle stoviglie, attualmente fornite, di cui è stata da più parti denunciata la pericolosità, con delle stoviglie in metallo.

La ditta ha accolto la proposta, impegnandosi a provvedere alla fornitura delle nuove posate, che saranno consegnate alle famiglie all’interno di un cofanetto; famiglie che, almeno sino a giugno, provvederanno alla pulizia quotidiana delle stesse.

«Si auspica, così come già avveniva in passato che, col venir meno dello stato di emergenza che ha imposta l’accesso contingentato alle strutture scolastiche da parte dei dipendenti della ditta, già da settembre si ritorni al lavaggio delle posate all’interno delle scuole stesse. Quello di oggi è un piccolo passo in avanti verso il miglioramento del servizio», ha dichiarato il consigliere Malcangi.