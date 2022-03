La Sindaca Giovanna Bruno è la nuova Presidente ALI Puglia

Giovanna Bruno, sindaca di Andria, è la nuova Presidente ALI Puglia. A eleggerla all’unanimità oggi durante il Congresso regionale di ALI, Autonomie Locali Italiane, una platea di amministratori locali ed esponenti del mondo politico regionale.

«Ringrazio ALI per questa iniezione di fiducia – ha dichiarato Giovanna Bruno, Sindaca di Andria e neo presidente ALI Puglia –, lavorerò al massimo per farla crescere e fare squadra con i tanti bravi amministratori del nostro territorio. Essere sindaci in questo tempo così complicato fa la differenza, sono convinta che se sapremo portare avanti tutti insieme una proposta politica forte capace di essere vicino alle tante fragilità delle nostre città, alle famiglie, ai cittadini, capace di incarnare le difficoltà che tante comunità stanno soffrendo, penso ad esempio ai problemi legati al post-Covid o al ‘caro energia’, saremo una squadra che fa la differenza, capace di essere un punto di riferimento credibile e necessario per i tanti Comuni pugliesi».

«Giovanna Bruno è una delle migliori sindache che abbiamo nel nostro Paese, sono convinto che saprà far crescere ALI Puglia e lavorare al meglio per il territorio” – ha dichiarato Matteo Ricci, Presidente nazionale ALI e Sindaco di Pesaro –. Abbiamo bisogno di strutturarci e fare rete, per far diventare ALI sempre più un’organizzazione che possa aiutare i Sindaci a sentirsi meno soli e al tempo stesso rafforzare questa grande squadra e questa grande energia locale fatta di amministratori riformisti e progressisti del nostro Paese».

Al Congresso sono intervenuti anche l’On. Francesco Boccia, deputato, Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce, Valerio Lucciarini De Vincenzi, Direttore generale ALI, Micaela Fanelli, Vicepresidente ALI e responsabile del Coordinamento per i Consiglieri regionali, Tommaso Depalma, Sindaco di Giovinazzo, Debora Ciliento, Consigliera della Regione Puglia.

«Complimenti e buon lavoro alla Sindaca Giovanna Bruno per la presidenza di ALI Puglia, Andria è un modello per molte città - ha dichiarato l'on. Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale intervenendo all’Assemblea ALI di Puglia -. L’Italia nei momenti più complessi e dolorosi si conferma sempre unita, forte e solidale. Lo abbiamo visto nei momenti più drammatici della pandemia e accade anche in questi giorni difficili con la guerra in Ucraina e gli effetti sociali ed economici che stanno cambiando la vita delle nostre comunità. La rete di accoglienza che si sta diffondendo in ogni comune italiano dà il senso della grande generosità e solidarietà del Paese. Così come durante il Covid, i sindaci sono chiamati a sforzi sempre più grandi per coordinare ogni iniziativa sui territori sia di sostegno umanitario per i rifugiati, che per garantire i servizi essenziali, messi a dura prova dall’aumento del costo delle bollette di luce, gas e di molte materie prime, e frenare sul nascere ogni possibile conflitto sociale. Oggi, anniversario dell’Unità d’Italia, il nostro ringraziamento ai sindaci è ancora più sentito».