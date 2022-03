La Sindaca Giovanna Bruno è stata eletta, ieri, all'unanimità Presidente pugliese delle autonomie locali italiane: «Un bel percorso con nuovi e tanti stimoli. Ali raggruppa tanti sindaci riformisti e progressisti in tutta Italia che, regione per regione, sta facendo i congressi per eleggere i suoi presidenti regionali e che poi confluiscono nell'assemblea nazionale che si svolgerà la prossima settimana a Firenze».

La Prima Cittadina prende il posto di Ivan Stomeo attualmente consigliere comunale e già Sindaco della città di Mesagne: «Un nuovo percorso ed un modo per rafforzare la rete dei tanti sindaci. L'Ali si pone come esperienza intermedia tra l'Anci nazionale (associazione nazionale comuni italiani) di cui pure Andria fa parte, e dell'UPI (Unione delle Province Italiane): organismi che gestiscono i rapporti tra gli amministratori locali».

Nello stesso giorno, però, si registra anche l'uscita del comune di Andria dal direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, di cui la città federiciana ha fatto parte per ben vent'anni: «All'interno di Anci si è fatta la scelta di una diversa composizione del direttivo che era in scadenza e che vede la fuoriuscita dei capoluoghi di provincia. Quindi sono fuori Bari, Lecce e la Bat ed entrano invece i piccoli comuni proprio per il principio di rotazione e per fare in modo che questa sia un'esperienza che un po' tutti gli amministratori facciano».