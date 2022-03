Anche il ponte Bailey di via Carmine tra le opere pubbliche candidate a finanziamenti

Anche il ponte Bailey di via Carmine tra gli interventi candidati dall'assessorato ai Lavori Pubblici a finanziamento statale. Il progetto, che prevede lo smontaggio del ponte, la messa in sicurezza del tratto stradale di via Carmine ed il ripristino della viabilità nell'area, prevede investimenti per 1,2 milioni di euro ed è destinato a risolvere una problematica vecchia di anni e onerosa (il nolo del ponte). Questo progetto fa parte di un pacchetto più ampio di candidature presentate in queste settimane dal Settore Lavori Pubblici per quasi 5 milioni di euro a valere sui contributi previsti dal Ministero dell'Interno, per sostenere investimenti di opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio.

Tra le opere candidate vi è la messa in sicurezza degli impalcati della tangenziale, quelli per 1 milione di euro destinati alla riqualificazione delle strade, in particolare per 600 mila euro per le strade urbane e per 400.000 per quelle extraurbane. È stato poi inserito un progetto di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola media Vaccina per 650.000 euro. Sempre in tema di opere relative all'edilizia scolastica è stato candidato anche un progetto di efficientamento energetico della scuola elementare Della Vittoria di viale Gramsci per 1,110 milioni di euro a valere su un finanziamento regionale rivolto, in particolare, alle scuole.

«Ora auspichiamo - dice l'assessore ai Lavori Pubblici, arch. Mario Loconte - che nei prossimi mesi arrivino risposte positive dal Ministero dell'Interno per i bandi statali perchè sarebbe un'ottima risposta a problematiche molto serie della città e che riguardano la viabilità, le strade, i ponti, come appunto per quello Bailey che è questione annosa e che ha anche un costo per la cittadinanza. E poi i due edifici scolastici sempre nell'ottica del miglioramento e del loro efficientamento energetico».