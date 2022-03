Dal 1 giugno cambia il gestore del servizio di raccolta rifiuti

Al termine di un incontro operativo, tenutosi a Palazzo di Città nei giorni scorsi, è stato definito il cronoprogramma del servizio nella fase transitoria e poi di avvio della nuova gestione.

La prima fase entro il 1° maggio 2022, riguarda tra le altre, la determinazione di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione; la pubblicazione, da parte dell’Ager, dell’avviso di appalto aggiudicato; l’acquisizione documentazione e delle autorizzazioni all’esercizio, preventive all’avvio dell’esecuzione del Contratto.

La seconda fase di avvio concreto del Servizio entro il 1° giugno 2022 prevede:

controllo mezzi, personale;

distribuzione forniture delle nuove attrezzature;

presa in carico del CCR;

distribuzione materiale informativo.

La tempistica e lo scadenziario non potranno subire slittamenti se non per ragioni documentabili e non ascrivibili a volontà delle parti.

“Andria si appresta ad un passaggio delicato. Dopo circa 10 anni - dichiara la Sindaca Avv. Giovanna Bruno - cambia il soggetto gestore del servizio di igiene urbana.

Dopo l’aggiudicazione definitiva, stiamo procedendo con tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. Puntualizzeremo e comunicheremo tutte quelle che tecnicamente si chiamano “migliorie” del nuovo servizio. Andria ha pagato un prezzo altissimo in tema di raccolta differenziata.

Inutile tornare sul passato. I cittadini si sono anche scoraggiati nel tempo e a parlare sono le basse percentuali di raccolta, i costi molto elevati, rispetto ad un servizio lacunoso e insufficiente a coprire le esigenze della comunità. Confidiamo in meglio e stiamo lavorando per questo.

Saranno settimane intense. Come per ogni cosa che cambia - conclude la Sindaca - saranno indispensabili controllo, collaborazione, comunicazione, pazienza”.