Andria Bene in Comune avvia la campagna di tesseramento

«È passato quasi un anno da quando abbiamo costituito formalmente la nostra Associazione politico-culturale. Dopo innumerevoli eventi per le strade di Andria e dopo essere riusciti ad entrare in Consiglio comunale, abbiamo deciso di condividere la nostra esperienza civica con tutti coloro che intendano impegnarsi attivamente nel difficile percorso di ridare la dignità che merita alla nostra Città - commenta il presidente, Agostino Ciciriello -. L'obiettivo di questa campagna di tesseramento è quello di rafforzare il legame tra l'Istituzione che rappresentiamo e la comunità di cui tutti noi facciamo parte, con la consapevolezza che la nostra esperienza amministrativa ha continuamente bisogno di nuova linfa e nuove idee.

Con la tessera 2022 sarà possibile partecipare a tutte le Assemblee di Andria Bene in Comune in cui, insieme ai nostri Assessori e Consiglieri Comunali, sarà possibile esprimere le proprie idee ed opinioni rispetto alle azioni ed alle iniziative da intraprendere nella nostra Città.

Possono aderire all'Associazione - continua Ciciriello - tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 16 anni di età, senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità, al luogo o paese di origine, aspetto fisico, origine etnica, lingua, disabilità, età, opinione politica o di qualsiasi altra natura, convinzione religiosa, genere o orientamento sessuale, istruzione, stato civile e di famiglia, condizione o situazione economica.

La tessera ha durata annuale e ha un costo di 20,00 euro. Le quote associative servono per finanziare le iniziative che facciamo sul territorio e per sostenere i costi della nostra sede».

Info tramite mail all'indirizzo segreteria@andriabeneincomune.it o seguendo la procedura online a questo link: https://form.jotform.com/220304738090045.