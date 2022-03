Si dimette l'assessore Tammaccaro con delega alla programmazione economica, bilancio e società partecipate.

A darne notizia è la Sindaca, Giovanna Bruno, con un video pubblicato sui social: ringrazio il dott. Tammaccaro per il lavoro effettuato nella nostra Comunità come assessore alla trasparenza.

Purtroppo è giunto questo momento di distacco, da lui annunciato da un po'.

Persona seria, irreprensibile, corretta, generosa, disponibile, professionale.

Sappiamo che sia pur in forma diversa, continuerà a non fare mancare il suo apporto per il bene di questa Città.