Giunta Bruno verso il mini rimpasto. Il totonomi

Rassegnate le dimissioni nell’ultima Giunta da parte dell’ormai ex “assessore al bilancio” Tammaccaro la maggioranza ha cominciato a discutere su un possibile mini rimpasto con conseguente redistribuzione delle deleghe.

A sostituire l’uscente, in un momento delicato per l’ente che si accinge all’approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, dovrebbe essere Antonio Griner che, nonostante sia tesserato al Pd, e a causa dei mal di pancia di diversi notabili del partito, entrerebbe in quota “Andria Bene in Comune”.

Al Pd, invece, andrebbe la delega all’ambiente tenuta nel congelatore da due anni. L’incarico, che comporterebbe notevoli “sforzi” date le diverse problematiche ambientali, e che per questo è stato sempre poco preteso dai più, dovrebbe essere attribuito ad una rosa di nomi che dovrebbe prendere il posto del consigliere comunale Michele Di Lorenzo, poco incline ad accettare l'incarico. Tra i nomi proposti dal Partito Democratico spicca il consigliere Gianluca Sanguedolce (ex consigliere comunale di centro-destra nella prima consigliatura Giorgino), l'avvocato Savino Losappio (ex amministratore della Multiservice) e Mimmo Ruotolo (agente di Polizia Locale). Sanguedolce rivendicherebbe una sorta di prelazione dovutagli per il risultato alle amministrative.

Altre novità in vista riguarderebbero l'attuale assessore alle Radici, Cesareo Troia, a cui andrebbe anche la nomina a vice sindaco.

Il condizionale è d’obbligo perché “la politica è l’arte dell’impossibile”.

Però, una cosa è certa. È cominciata la resa dei conti all’interno della maggioranza i cui esiti si conosceranno tra qualche giorno.

Nel frattempo il gruppo consiliare PD "ringrazia Peppino Tammaccaro per l'egregio lavoro svolto e per la difficile responsabilità che ha saputo assumere in un momento molto delicato della gestione amministrativa del Comune di Andria.

Siamo certi - si legge nella nota - che il suo contributo non mancherà anche nel proseguo e resterà a fianco dei consiglieri del PD e dell'intera coalizione.

Il gruppo consiliare, inoltre, ha dato pieno mandato al sindaco al fine di verificare le soluzioni migliori per poter sostituire l'assessore Tammaccaro con personalità di identica levatura tecnico politica".