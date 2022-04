Ad Andria la sede provinciale dell'ispettorato del lavoro

Buone nuove per la nostra città. Andria ospiterà la sede dell'ispettorato provinciale del lavoro.

Per raggiungere l'obiettivo dell'apertura in tempi brevi, negli scorsi giorni ci sono stati sopralluoghi con i funzionari dell'ispettorato di Bari presso alcuni immobili comunali per verifcare la capacità degli stessi a ospitare la sede dell'Inl.

Gli uffici che sembrerebbero più consoni sarebbero quelli che attualmente ospitano il SUAP e che sono ubicati in Largo Grotte e che, a pieno regime, ospiteranno 50 ispettori che saranno operativi sull'intero territorio provinciale.

Ad esprime soddisfazione è la Sindaca Giovanna Bruno: «un prestigioso presidio per la nostra città e che siamo ben lieti di ospitare. Siamo a lavoro sin da subito per permettere l'apertura degl uffici e completare le procedure previste per la piena operatività degli stessi».