AndriaLab3: servizi sociali siano sempre vicini alle persone con disturbi dello spettro autistico

Oggi 2 aprile, è la giornata Mondiale dell'Autismo WAAD – World Autism Awareness Day, tale ricorrenza è stata istituita nel 2007 dall'assemblea generale dell’Onu al fine di sensibilizzare e richiamare la popolazione all’attenzione sui diritti delle persone affetta da autismo.

I disturbi legati allo spettro autistico sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell'interazione sociale e della comunicazione, e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività.

«Dobbiamo prendere coscienza di che cosa sia l’autismo - si legge nella nota condivisa da AndriaLab3 -, già dal 2007 con l'istituzione di questa giornata, il mondo ha fatto un passo in avanti verso la sensibilizzazione su questa tematica

In questa fase emergenziale, dove la gran parte dei servizi di assistenza ai disabili sono sospesi, le difficoltà si sono aggravate. Abbiamo il dovere di fare di più per migliorare la qualità della vita di quest'ultimi e delle loro famiglie. Il percorso è lungo, sono ancora tanti i passi da fare per rendere la nostra società più inclusiva, è necessaria la sensibilità di tutti. AndriaLab3, come lista di maggioranza e governo della nostra città, profonderà impegno affinchè i servizi sociali comunali prestino la massima sensibilità e disponibilità nell’assistenza a queste persone. Ed è per questo che nostro pensiero, la nostra vicinanza e un sincero apprezzamento la rivolgiamo alle famiglie che si prendono cura di figli o congiunti affetti da disturbi legati allo spettro autistico, per i quali il dramma della pandemia ha significato la totale riorganizzazione degli equilibri della quotidianità. Si tratta di un impegno duro e costante per tanti genitori che, con grandi difficoltà emotive e pratiche, devono impegnarsi ogni giorno per andare avanti e rendere questa realtà meno penalizzante per i loro figli».

“Se mi ascolti il cuore, vedrai il mondo dal mio punto di vista…una diagnosi di autismo non è la fine del mondo. E’ l’inizio di un nuovo mondo!”