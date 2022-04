Dimissioni De Mucci, FI Andria: ««Forzista puro, è sempre rimasto fedele alla stessa bandiera»

«È dei giorni scorsi la notizia delle dimissioni del Commissario cittadino andriese di FI, Luigi De Mucci. Tale decisione, come precisato dallo stesso De Mucci, giunge in seguito agli annunci, plurimi ed inequivocabili (benché mai seguiti da riscontro formale) di una sua rimozione da parte della segreteria provinciale.



La comprensibile amarezza e delusione che hanno condotto alla decisione in questione il commissario dimissionario si sarebbero probabilmente evitate qualora le direzioni provinciale e regionale, da sempre presenti e attenti alle vicende del territorio andriese, avessero spiegato, condiviso e fatto analisi delle presunte responsabilità ascrivibili alla gestione cittadina andriese, cosa che siamo certi sarebbe avvenuta, un giorno o l’altro.



Il capogruppo consiliare, i dirigenti del partito, il gruppo giovanile e gli ex candidati nella lista di FI Andria, compatti, nell’auspicare un ripensamento, rispettano, loro malgrado, la decisione presa e ringraziano Luigi De Mucci per il lavoro di coordinamento svolto con passione e dedizione innegabili. Una guida di esperienza per il partito di FI Andria, che negli ultimi anni è stato protagonista di importanti e pesanti perdite, in seguito alle quali è iniziato un processo di ripresa e nuova crescita. Forzista puro, è sempre rimasto fedele alla stessa bandiera, scelta sin da giovane età. De Mucci non ha mai conosciuto i correttivi dei passaggi da un partito all’altro all’interno della propria coalizione, tantomeno le redenzioni dei cambi di casacca da destra a sinistra, refrattario alla fluidità del civismo bipartisan. Di condotta irreprensibile, ha svolto il suo incarico seguendo l’interesse generale e mai quello particolare.



Siamo certi che nonostante le imminenti elezioni amministrative nel comune di Barletta e nella BAT, il commissario provinciale e i commissari regionali non saranno distratti dallo svolgimento dei propri compiti di coordinamento nella scelta del nome che succederà a De Mucci, che sarà senz’altro di pari senso di responsabilità, rispettabilità, competenza, esperienza e conoscenza del territorio rispetto al suo predecessore. Auspichiamo, certi dell’accoglimento di tale ragionevole richiesta, la condivisione preventiva di tale scelta e il coinvolgimento di tutta la dirigenza locale, affinché Andria possa tornare ad essere punto di riferimento di FI nella BAT e non più terra di conquiste».



I firmatari della nota:

Donatella Fracchiolla - capogruppo consiliare FI

Salvatore Figliolia - dirigente provinciale FI

Alessandra Inchingolo - responsabile cittadino Azzurro Donna

Gaetano Scamarcio - vice coordinatore regionale FIG

Riccardo Brudaglio - coordinatore provinciale FIG

Terry Di Palma - coordinatore cittadino FIG

Antonio Di Gregorio - delegato di lista FI

Francesco Fiore, Michele Lorizzo, Michela Caracciolo, Nicola Miracapillo, Doriana Suriano, già candidati nella lista FI.