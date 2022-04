Chi sarà il nuovo "assessore al bilancio"?

Ore cruciali per la designazione dell’assessore alle Finanze e ai Tributi, il cui nome potrebbe essere sul tavolo della Sindaca Bruno già in questa giornata.

Dopo le dimissioni di Tammaccaro, spetta al Partito Democratico, che lo aveva designato, indicare il suo successore.

Il "prescelto" dovrà portare la croce verso il Calvario su un percorso tutto in salita e su cui pende la spada di Damocle della pronuncia della Corte dei Conti.

Incarico che molti non vorrebbero per evitare la crocifissione del dissesto e passare alla storia come il "ladrone del dissesto".

Detto ciò, la discussione su chi "crocifiggere" è tutta interna al Pd che sembrerebbe aver "resuscitato" Michele Lamacchia, ex amministratore di San Ferdinando.

Scaricato Griner, (ex assessore al Bilancio della Giunta Zaccaro), inviso ai più del partito a cui è tesserato e ai "compagni" di Andria Bene in Comune, decade il problema della quarta delega ad Abc da compensare con altrettanto riconoscimento al Partito Democratico.

A parte questa "sostituzione" non ci sono ulteriori assessorati in bilico.

Restano congelate la delega all'ambiente (che resta nelle mani della prima cittadina) e l'indicazione del vice Sindaco.

Sul tavolo delle trattative, secondo rumors, ci sarebbe stato il nome dell'ex Sindaco Vincenzo Caldarone quale amministratore unico dell'AndriaMultiservice. Ipotesi smentita dallo stesso interessato che ha escluso qualsiasi suo coinvolgimento in prima linea sia nella municipalizzata che in Giunta.

Ora, dunque, il cerino è nelle mani del Pd che per evitare "scottature" dovrebbe convergere su un nome condiviso per designare l’assessorato alle Finanze e consegnare definitivamente e formalmente il documento sottoscritto e firmato alla Sindaca Bruno sempre che non lo abbia già fatto in queste ore mentre noi scriviamo.